HOME WOMEN HEALTH

Kondisi Terbaru Anak Joanna Alexandra Paska Masuk PICU Akibat Bronkopneumonia

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |21:49 WIB
Kondisi Terbaru Anak Joanna Alexandra Paska Masuk PICU Akibat Bronkopneumonia
Kondisi terkini anak Joanne Alexandra yang menderita bronkopneumonia. (Foto: Instagram @joannaalexandra)
A
A
A

ARTIS cantik Joanna Alexandra mengejutkan netizen dengan kabar kurang menyenangkan melalui unggahan Instagram pribadinya. Dirinya bercerita jika sang anak, Ziona Eden Alexandra Panggabean harus dilarikan ke IGD kemudian ruang PICU pada 6 November 2023.

Melalui unggahan Instagram terbarunya, Joanna Alexandra menyampaikan kondisi terkini sang anak. Joanna menyampaikan jika putri kecilnya itu sudah bisa tidur dengan pulas di ruang PICU. Dalam unggahan tersebut, terlihat banyak sekali selang dan kabel menempel pada tubuhnya.

Mulai dari selang alat bantu pernapasan yang ada di hidungnya hingga kabel yang menempel pada tubuh dan kakinya. walaupun banyak sekali benda asing menempel di tubuhnya, Ziona terlihat tidak rewel sama sekali. Dirinya terlihat mengikuti perawatan satu per satu.

Melalui kolom caption, Joanna menuliskan bagaimana kabar terkini sang anak. Ziona diketahui terkena bronkopneumonia Resp. Syncytial Virus.

Bronkopneumonia

"Jam enam pagi mamajo langsung meluncuuuur ke PICU, ternyata adek bisa bobo pules. Hasil lab jadi Ziona kena bronkopneumo karena Resp. Synctial Virus. plus hyponatremia juga jadi lemes banget bocil kasiaaaan," tulis Joanna melalui caption Instagram @joannaalexandra, Selasa (14/11/2023).

Joanna juga menyampaikan jika anaknya yang biasa ceria dan cerewet kini hanya terbaring terdiam di ranjang rumah sakit.

"Biasanya cerewet, sekarang ngomong 'mama' aja bisik-bisik. Siang-siang langsung diatur untuk pasang CVC di leher (hadoh. Hadooooohhhhh!!!)," tulis Joanna.

Walaupun kondisinya belum sepenuhnya membaik, namun Ziona sudah tidak memerlukan infus di tangannya. Dengan demikian, Ziona jadi bisa memainkan mainannya.

"Puji Tuhan dokter bedah sm dokter anastesinya (oke), jadi Zio mayan happy karena tangannya bebas infus jadi bisa pegang-pegang mainan," tulis Joanna lagi.

