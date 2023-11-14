Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Imunisasi Cukup untuk Mencegah Kanker Serviks?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |06:47 WIB
Apakah Imunisasi Cukup untuk Mencegah Kanker Serviks?
Mencegah kanker serviks. (Foto: CDC)
A
A
A

DIREKTUR Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Prima Yosephine mengatakan, pencegahan kanker serviks bukan hanya imunisasi tetapi juga dengan menerapkan perilaku seksual yang aman.

"Untuk kanker leher rahim bukan hanya imunisasi, tetapi dia menjadi bagian dari rangkaian penanggulangan kanker serviks. Perilaku hidup bersih, termasuk perilaku seks yang aman juga harus selalu digaungkan," kata dia dalam sebuah acara kesehatan.

Menurut dia, materi edukasi terkait perilaku seksual yang aman atau sehat ini salah satunya tidak berganti-ganti pasangan perlu diberikan pada masyarakat.

 kanker serviks

dr Prima mengakui masih ada sebagian orang yang menganggap tabu apabila berbicara mengenai perilaku seksual. Padahal, ada banyak penyakit yang penularannya karena perilaku seksual yang tidak sehat.

 BACA JUGA:

Kemudian, masih terkait pencegahan kanker leher rahim, dr Prima juga menekankan pentingnya deteksi dini seperti pap smear khususnya pada wanita yang sudah aktif secara seksual dan berusia 35 hingga 45 tahun, kendati dia sudah divaksin human papillomavirus (HPV).

"Harus rutin melakukan deteksi dini untuk bisa menilai apakah dia masih dalam status yang aman atau kalau sudah terjadi gangguan maka ditemukannya lebih dini sebelum menjadi kanker," tutur dr Prima.

 BACA JUGA:

Kanker serviks terjadi ketika sel-sel abnormal tumbuh di leher rahim dan membentuk tumor ganas. Infeksi human papillomavirus (HPV) menjadi penyebab utama terjadinya kanker ini dan ditularkan melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi.

https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/482/3185005//ini_5_makanan_yang_bisa_kurangi_risiko_penyakit-zi1a_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/482/3184696//kanker-sriR_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/482/3183569//sakit_kanker-tU7B_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/482/3179215//raisa-srBp_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177760//lilah-VRd4_large.JPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/483/3166899//lengkuas-9XCi_large.jpg
