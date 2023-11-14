Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Anak Joanna Alexandra Dirawat di RS Akibat Terinfeksi Bronkopneumonia, Penyakit Apa Itu?

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |20:00 WIB
Anak Joanna Alexandra Dirawat di RS Akibat Terinfeksi Bronkopneumonia, Penyakit Apa Itu?
Anak Joanna Alexandra idap bronkopneumo. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ARTIS cantik Joanna Alexandra menceritakan perjuangannya saat merawat sang buah hati, Ziona yang terjangkit virus  Bronkopneumonia. Akibat penyakit tersebut, Ziona harus dirawat di ruangan PICU.

Melalui akun media sosial Instagramnya @joannaalexandra, Joanna mengatakan sang anak mengalami batuk dan kondisi yang sangat lemas. Dia pun lantas memeriksakan kondisi kesehatan anaknya ke rumah sakit.

"Minggu lalu, pagi-pagi Ziona batuk dan super lemes, cek saturasi 87. Langsung ngibrit ke IGD, gak pakai mandi. Akhirnya harus masuk rawat inap," kata Joanna Alexandra, Selasa (14/11/2023).

"Sampai malam saturasi masih rendah dengan oksigen maksimal, plus lemes bangeettt adeekkk, nafas ngos-ngosan. Hingga akhirnya jam 7 malam persiapan masuk observasi di PICU," tuturnya.

Joanna Alexandra

Lantas apa sebenarnya bronkopneumonia itu?

Merangkum dari laman resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), bronkopneumonia adalah jenis pneumonia yang terjadi pada bronkus dan alveolus yaitu peradangan atau infeksi akibat virus bakteri atau jamur. Bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus.

Sementara itu, alveolus adalah kantong udara kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Meski sama-sama menyerang paru-paru, khususnya saluran udara atau bronkus, bronkopneumonia berbeda dengan bronkitis (peradangan pada bronkus).

Halaman:
1 2
      
