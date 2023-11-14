Terungkap, Perusahaan Obat Ini Ternyata Milik Israel

SAAT ini konflik Israel dan Palestina terus memanas. Pasuka Israel, IDF terus memborbardir Gaza, Palestina dan membantai ribuan warganya.

Akibat kekejaman Israel, banyak orang memutuskan untuk memboikot produk-produk Israel. Namun ternyata memang ada sejumlah perusahaan obat yang merupakan milik Israel.

Perusahaan obat ini merajai industri kesehatan berbagai negara, salah satunya Indonesia. Nah, perusahaan itu bernama Teva Pharmaceuticals Industries dikenal sebagai salah satu produsen obat generik terkemuka di dunia.

BACA JUGA:

Mereka menyediakan berbagai jenis obat generik dengan harga lebih terjangkau. Hal ini membuat pasar Teva Pharmaceuticals sangat luas.

Selain itu perusahaan obat yang ternyata produk Israel ini pernah pernah ikut membuat vaksin Covid-19. Sementara itu, Teva Pharmaceuticals Industries berdiri pada tahun 1901 di Yerusalem.

Awalnya perusahaan ini dinamai seperti nama pendirinya para apoteker bernama Salomon, Levin dan Elstein Ltd. Mereka mendistribusikan obat-obatan impor ke seluruh wilayah dengan menggunakan kereta bagal dan karavan unta.

Seiring dengan meningkatnya permintaan obat-obatan lokal, perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang pesat.

Kemudian mereka mengubah nama perusahaan menjadi Teva Pharmaceutical Industries Ltd pada tahun 1976. Dalam bahasa Ibrani Teva artinya “alam”.

Teva terus berkembang secara global melalui serangkaian akuisisi. Pada tahun 1980-1900 mereka berekspansi secara internasional dengan memanfaatkan Hatch-Waxman Act untuk memasuki pasar Amerika Serikat di sektor obat generik

BACA JUGA:

Perusahaan asal Israel ni juga mengembangkan keahlian mereka dalam membidangi obat-obatan generik. Mereka juga membuat inovasi dengan memasuki bidang terapi.