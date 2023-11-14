Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Dokter Hindari Kebutaan dan Amputasi bagi Pasien Diabetes

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |19:25 WIB
Tips Dokter Hindari Kebutaan dan Amputasi bagi Pasien Diabetes
Pasien diabetes. (Foto: Medical news today)
A
A
A

DOKTER Spesialis dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) dr M Ikhsan Mokoagow, M.Med.Sci, Sp. P. D., Subsp. EMD, FINASIM membagikan kiat untuk mencegah kebutaan akibat diabetic retinopathy serta amputasi karena gangguan saraf tepi.

“Pada diabetesi, seringkali terjadi diabetic retinopathy, yaitu adanya perubahan pembuluh darah di mata. Jika hal ini mencapai bagian tempat jatuhnya bayangan, maka bisa terjadi kebutaan,” ucap Ikhsan dalam sebuah wawancara daring.

 diabetes

Walaupun begitu, ia menyatakan bahwa kebutaan pada diabetesi atau penderita diabetes bisa dicegah dengan mengendalikan kadar gula darah, kolesterol, dan tekanan darah secara bersamaan serta melakukan skrining kesehatan retina sejak dini.

 BACA JUGA:

Dia menuturkan bahwa jika pasien menderita diabetes tipe 2, skrining retina sebaiknya dilakukan sesegera mungkin sekitar seminggu hingga sebulan setelah diabetesnya terdiagnosis.

Sementara itu, jika orang tersebut merupakan penderita diabetes tipe 1 yang bisanya muncul sejak usia kanak-kanak, maka skrining retina dilakukan setidaknya lima tahun setelah terdiagnosis.

“Seringkali ketika seseorang terdiagnosis diabetes dan dianjurkan menemui dokter mata, mereka mengatakan bahwa mata mereka baik-baik saja atau hanya memakai kacamata atau sudah operasi katarak, padahal bukan itu yang ingin dicek, tapi kondisi retina mereka,” ujar dr Ikhsan.

Selain kondisi retina, dia juga mengatakan diabetesi harus memperhatikan kondisi kaki mereka, terutama menghindari terjadinya luka.

Ia menuturkan bahwa orang-orang yang telah menderita diabetes dalam waktu yang lama seringkali mengalami kerontokan rambut dan kekeringan di kakinya sehingga mengalami gatal-gatal.

Pakar endokrinologi metabolik dan diabetes itu menyatakan bahwa kerusakan saraf tepi pada kaki juga membuat diabetesi sering mengalami kesemutan, kebas, dan mati rasa sehingga seringkali tidak sadar bahwa kaki mereka terluka.

Oleh karena itu, dia menganjurkan orang yang menderita penyakit kencing manis agar mengaplikasikan pelembab untuk mengurangi gatal-gatal dan memeriksakan kesehatan kaki mereka secara rutin untuk menghindari adanya luka yang tidak tertangani hingga menimbulkan infeksi.

 BACA JUGA:

Alumnus Universitas Brawijaya dan Universitas Indonesia tersebut menyatakan bahwa infeksi yang tidak tertangani dengan baik pada kaki diabetesi dapat menyebabkan diamputasinya anggota tubuh tersebut.

“Salah satu atau komplikasi terberat yang kita hindari pada orang diabetes adalah terjadinya amputasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa diabetes, terutama dengan kadar gula yang tidak terkendali, dapat menyebabkan terganggunya aliran darah sehingga memperlambat penyembuhan luka dan memperburuk infeksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/482/3179672//minuman-QwNm_large.jpg
Viral, Minuman Isotonik Tapi Kandungan Gulanya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/298/3176737//minuman-4MOp_large.jpg
5 Minuman Segar yang Aman buat Penderita Diabetes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/482/3172234//fahmi_bo-G3rz_large.jpg
Riwayat Penyakit Fahmi Bo Terungkap, Begini Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/482/3170406//diabetes-eYHc_large.jpg
4 Ciri-Ciri Diabetes Akut, Mulut Bau Salah Satunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/483/3164075//kolesterol-vqE4_large.jpg
5 Biang Kerok Kolesterol pada Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/481/3162268//diabetes-JoIM_large.jpg
Faktor-Faktor Berikut Ini Bisa Menyebabkan Diabetes, Loh!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement