Kisah Nick Jonas Menghadapi Vonis Diabetes di Usia 13 Tahun

HARI Diabates Sedunia tepat diperingati hari ini, Selasa (14/11/2023). Momen ini jadi waktu yang tepat untuk mulai menyadari pentingnya mengenali risiko dan gejala dari diabates agar dapat ditangani sejak dini.

Tak cuma usia senja, diabates faktanya tak jarang menyerang anak muda bahkan di bawah usia 40 tahun. Salah satu public figure kelas dunia yang mengidap diabates di usia muda ialah musisi, Nick Jonas.

Siapa sangka, personel Jonas Brothers ini rupanya merupakan penyandang diabates sejak usia belia. Ia divonis menderita diabates Tipe 1 sejak usia 13 tahun.

BACA JUGA:

Dilansir Rollingstone, Nick menceritakan awal mula dirinya didiagnosis penyakit ini. Suami Priyankan Copra itu mengaku bingung dan takut menghadapi diagnosa penyakit tersebut.

“Saya teringat kembali pada saya yang baru berusia 13 tahun, yang baru didiagnosis, duduk di kamar rumah sakit, bertanya-tanya apa realitas baru yang akan saya hadapi. Saya tidak memiliki siapa pun pada saat itu, atau orang yang mengidap diabetes,” kata Nick.

Jonas menjelaskan tubuhnya hanya menghasilkan sedikit atau bahkan tidak menghasilkan insulin sama sekali, dan memerlukan pengobatan rutin.

Healthline mengungkap, adik Joe Jonas ini pun menunjukkan empat gejala yang muncul seperti penurunan berat badan, rasa haus yang berlebihan, sering buang air kecil, hingga mudah marah.

“Saya ingat saya memberi tahu orang tua saya bahwa saya perlu pergi ke dokter, ada sesuatu yang tidak beres dan mereka sudah melihat penurunan berat badan yang signifikan dan beberapa gejala lainnya sehingga mereka membawa saya,” kata Jonas dikutip.

Hingga akhirnya terungkap bahwa Nick Jonas mengidap diabetes Tipe 1 di usia 13 tahun. Lebih lanjut, Ricardo Correa, direktur program beasiswa endokrinologi, diabetes, dan metabolisme di Fakultas Kedokteran Universitas Arizona – Phoenix, mengatakan bahwa diabetes tipe 1 biasanya terjadi pada orang yang lebih muda, meski bisa juga muncul pada orang dewasa.

BACA JUGA:

“Sekitar 85% terjadi pada anak-anak antara usia dua dan 14 tahun,” katanya.