Sejarah Hari Diabetes Sedunia

Hari Diabetes Sedunia digagas pada tahun 1991 oleh International Diabetes Federation (IDF) dan Organisasi Kesehatan Dunia. Hari Diabetes Sedunia diadakan sebagai tanggapan atas meningkatnya kekhawatiran tentang ancaman kesehatan yang ditimbulkan oleh diabetes.

Dikutip dari Yankes Kemkes, Hari Diabetes Sedunia menjadi Hari PBB resmi pada tahun 2006 dengan disahkannya Resolusi PBB 61/225. Hal itu ditandai setiap tahun pada tanggal 14 November, hari ulang tahun Sir Frederick Banting, yang ikut menemukan insulin bersama dengan Charles Best pada tahun 1922.

Hari Diabetes Sedunia adalah kampanye kesadaran diabetes terbesar di dunia yang menjangkau audiens global lebih dari 1 miliar orang di lebih dari 160 negara. Kampanye ini menarik perhatian pada isu-isu yang sangat penting bagi dunia diabetes dan membuat diabetes tetap menjadi sorotan publik dan politik.

Kampanye Hari Diabetes Sedunia bertujuan untuk mempromosikan upaya advokasi IDF sepanjang tahun, penggerak global untuk mempromosikan pentingnya mengambil tindakan terkoordinasi dan terpadu untuk menghadapi diabetes sebagai masalah kesehatan global yang kritis.