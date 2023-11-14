Hari Diabetes Sedunia, Begini Lho Penampakan Museum Diabetes

WORLD Diabetes Day (WDD) atau Hari Diabetes Sedunia diperingati setiap tanggal 14 November, yang jatuh pada hari ini.

Sebagai salah satu penyakit kronis yang dapat memicu penyakit serius lainnya, penting bagi setiap individu menjaga gaya hidup sehat terutama kadar gula darah cukup di dalam tubuh.

Nah bagi Anda yang ingi mengetahui lebih dalam terkait sejarah perjalanan diabetes melitus, ada

Museum Diabetes virtual pertama di Austria yang akan membawa Anda lebih dekat dengan sejarah pergerakan diabetes melitus.

Museum jenis baru ini berfungsi sebagai dokumentasi multimedia, bagaimana penyakit metabolik kronis ini ditemukan, siapa pionir yang berhasil menghadapi penyakit ini, dan juga perkembangan diabetes dalam konteks perubahan sosial dan kemajuan pengobatan modern.

Ruang Pameran 3D

Perjalan digital melintasi waktu dengan gambar 360°, video, dan pameran 3D virtual ini akan memperkaya pengetahuan Anda tentang penyakit yang juga kerap dikenal dengan ‘mother of disease’.

Melalui laman diabetes-museum.at, dengan sekali sentuhan layar ponsel Anda akan disuguhkan pilihan pameran 3D yang menampilkan deretan seleberitas dan orang- orang populer dunia yang sempat mengidap penyakit diabetes.

Beberapa dari selebritas ini, seperti Halle Berry, Nick Jonas dan Tom Hanks. Mereka telah mempublikasikan diagnosis diabetes mereka sebagai bentuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas akan penyakit tersebut. Mereka menekankan pentingnya gaya hidup sehat, pemeriksaan rutin diabetes.