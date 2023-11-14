Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Lebih dari 1000 Anak di Indonesia Terkena Diabetes, Kok Bisa?

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |02:00 WIB
Lebih dari 1000 Anak di Indonesia Terkena Diabetes, Kok Bisa?
Banyak anak Indonesia terkena diabetes. (Foto: Freepik.com)
DIABETES bukan hanya menyerang orangtua melainkan anak-anak di Indonesia. Project Lead Changing Diabetes in Children (CDiC) dan Direktur Eksekutif International Pediatrics Association, Asosiasi Dokter Anak Sedunia Aman Bhakti Pulungan menyebut kasus diabetes anak di Indonesia telah mencapai 1.100 anak.

"Yang masuk ke CDiC itu sekitar 1.100an, dari 0-25 tahun. Mostly, 90-95 persen tipe satu," kata Aman Bhakti dalam acara konferensi pers secara virtual, Sabtu 11 November 2023.

Namun, Aman Bhakti percaya jika pada kenyataannya lebih banyak lagi anak Indonesia yang terkena diabetes akibat orangtua yang tidak menyadari kondisi buah hatinya. Khususnya untuk diabetes tipe 2. Aman membuktikan jika banyak sekali yang datang ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah parah.

"Diagnosisnya ini terlambat. Jadi kalau baru awal-awal tipe 2 enggak tahu kalau diabetes. Pas udah banyak komplikasi dan sudah parah datang ke kita (dokter anak)," tutur Aman Bhakti.

Diabetes

