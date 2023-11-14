10 Tempat Wisata di Irak, Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

TIMNAS Indonesia akan dijamu timnas Irak dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Internasional Basra, Irak Selatan dan akan disiarkan langsung di RCTI, pada Kamis 16 November 2023 pukul 21.45 WIB.

Irak punya hubungan baik dengan Indonesia karena sama-sama negara mayoritas Muslim. Irak juga tercatat salah satu negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1945.

Irak merupakan rumah bagi berbagai kelompok etnis dan agama. Irak memiliki warisan budaya yang kaya dan situs bersejarah seperti kota kuno Babilonia, reruntuhan Niniwe, Ziggurat Ur, dan Masjid Al-Askari.

Negara berjuluk ‘Negeri 1001 malam’ ini terkenal dengan situs arkeologi dan salah satunya merupakan pusat peradaban. Selain itu, Irak juga menawarkan destinasi mendalam tentang sejarah Islam.

Dari Ziggurat Ur hingga Mosul, berikut 10 tempat wisata di Irak yang dirangkum dari The Crazy Tourist dan sumber lainnya.

1. Ziggurat Ur

Jika Anda Pecinta Sejarah dan arkeologi, destinasi yang satu wajib dikunjungi. Ziggurat merupakan monumen besar berbentuk piramida berundak setinggi 88 meter. Bangunan yang berusia 4.100 tahun ini terletak di gurun Irak Selatan.

Ziggurat Ur didedikasikan untuk dewa bulan Nanna, yang merupakan dewa pelindung kota. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, Ziggurat juga digunakan sebagai tempat para pemuka agama melarikan diri saat terjadi banjir.

2. Basra

Basra adalah kota yang sarat dengan sejarah Islam. Kota ini dulunya merupakan perkemahan tentara umat Islam pada masa khalifah Umar Bin Khattab pada masa penaklukan Persia.

Basra dijuluki sebagai Venesia Timur Tengah karena keindahan kotanya. Selain itu, kota ini juga menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan.

Stadion Internasional Basra (Instagram @husseinali.abdullah)

Tempat menarik untuk dikunjungi di Basra antara lain Masjid Sayyed Ali al-Musawi, Basra Land, Taman Akhora, Gereja Latin, Bazar Hanna-Sheikh, Corniche al-Basra, dan lainnya.

3. Hatra

Kota ini dulunya menjadi pusat keagamaan dan perdagangan pada masa kekaisaran Parthia. Hatra memiliki benteng kuil yang megah dengan arsitektur perpaduan gaya Yunani dan Romawi dengan elemen dekoratif oriental.

Hatra dikenal sebagai salah satu situs arkeologi paling menakjubkan di Irak. Pada tahun 2022, Hatra ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia yang terancam punah oleh UNESCO.

4. Benteng Erbil

Benteng yang berusia 7.000 tahun ini merupakan destinasi populer di Irak. Benteng Erbil menjadi daya tarik utama kota ini. Benteng ini diklaim sebagai pemukiman tertua yang dihuni sampai saat ini. Sejak 2014, benteng kuno ini telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.

Selain itu, Anda juga dapat mengunjungi destinasi menarik lainnya seperti benteng Byblos, Museum Peradaban Erbil, Pusat Tekstil Kurdi, Menara Shekh Chooli dan Danau Dukan.

5. Baghdad

Baghdad merupakan salah satu kota ikonik yang kaya akan sejarah, budaya, dan telah menjadi jantun Irak selama berabad-abad. Didirikan pada abad ke-8, Baghdad pernah menjadi pusat peradaban Islam, pengetahuan, seni, dan sains.

Destinasi menarik di Baghdad antara lain Al-Jawadain Holy Shrine, Al-Mutanabbi Statue, Baghdadi Museum, Al-Shaheed Monument, dan Umm Al-Qura Mosque.

6. Dur Kurigalzu

Dur Kurigalzu adalah situs arkeologi yang terletak di dekat sungai Eufrat dan Tigris. Dur Kurigalzu didedikasikan untuk dewa Enlil. Situs arkeologi berusia 3.500 tahun ini dulunya merupakan tempat peradaban di Mesopotamia Selatan. Selain itu, tempat ini juga rumah raja-raja Kassite yang membangun Ziggurat pada abad ke-14 M.

7. Sulaymaniyah

Terletak di pegunungan terjal di Irak Utara membuat kota ini memiliki iklim yang sejuk dibandingkan kota lainnya. Sulaymaniyah disebut juga sebagai salah satu kota paling ramah dan santai di Irak. Kota ini terkenal dengan seni dan restoran mewah. Selain menikmati udara sejuk, Anda juga bisa mencicipi kuliner lezat seperti kofta dan briyani.