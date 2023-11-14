Asyiknya Ganjar Pranowo Nikmati Kopi Legendaris Khas Asahan, Berikut 5 Daerah Penghasil Kopi di Sumatera

CALON Presiden (Capres) Ganjar Pranowo akhir pekan lalu melanjutkan rangkaian safari politiknya dengan mengunjungi daerah penghasil kopi terbaik yakni Pulau Sumatera.

Tak hanya memfokuskan diri pada agenda politik, Ganjar Pranowo juga menyempatkan diri menikmati kelezatan kopi dari salah satu kedai kopi legendaris di daerah tersebut.

Salah satu kedai kopi yang dikunjungi oleh Ganjar Pranowo adalah Kopi Chong Bie, yang telah menjadi ikon kopi di Asahan sejak tahun 1950.

Dalam kunjungannya, Ganjar tampak menikmati kopi panas dan bahkan terlibat dalam proses meracik kopi secara tradisional.

"Ini di Kopi Chong Bie dan ini kopinya yang sangat khas. Jadi, cara buatnya pakai penyaring, dan yang enak katanya ini kopi susu," kata Ganjar Pranowo.

Menu kopi yang dipilih oleh Ganjar Pranowo adalah kopi susu panas, yang dinikmati bersama roti bakar srikaya yang manis legit.

Dalam unggahan videonya, Ganjar Pranowo terlihat sangat menikmati kehangatan kopi susu tersebut, sambil berbincang santai dengan pemilik kedai yang telah bertahan selama 73 tahun, mewarisi tradisi dari generasi ke generasi.

Selain itu, Sumatera dikenal sebagai wilayah terkemuka dalam produksi kopi di Indonesia. Nama-nama seperti Gayo, Toraja, Lampung, hingga Sidikalang tentu sudah familiar di kalangan pelancong yang gemar menikmati ragam kopi.

Kualitas kopi lokal Indonesia mampu bersaing dengan kopi dari negara-negara lain. Bahkan, kopi asli Nusantara ini telah meraih reputasi sebagai salah satu kopi terbaik di dunia.

Berikut adalah 5 daerah penghasil kopi di Pulau Sumatera yang terbaik dan terkenal sebagai produsen kopi unggulan.

(Foto: IG/@ganjar_pranowo)

1. Pagaralam, Sumatera Selatan

Daerah penghasil kopi di Pulau Sumatera Pertama adalah Pagaralam. Daerah ini terletak di kaki Gunung Dempo, menjadi pusat kopi terkenal dengan kebun kopi yang melimpah di lereng dan lembahnya. Aroma khas kopi dari daerah ini memikat indera penciuman pengunjung.

Meskipun demikian, manajemen kurang optimal menyebabkan sebagian besar biji kopi Pagaralam dikirim ke Lampung untuk diolah lebih lanjut.

2. Takengon, Aceh

Takengon dikenal sebagai tempat penyemaian kopi pertama di Pulau Sumatera. Kondisi geografis yang melibatkan bukit, tanah subur, dan curah hujan tinggi menjadi kelebihan bagi tanaman kopi. Kopi Gayo, jenis Arabica yang terkenal dari daerah ini, memiliki rasa khas yang telah mencuri perhatian dunia.

Meski Kopi Robusta juga semakin berkembang di sini. Terlepas dari kontroversi campuran ganja pada kopi Aceh, aroma harum dan rasa gurih kopi Gayo membuatnya diminati oleh para pencinta kopi.

3. Lahat, Sumatera Selatan

Kopi hampir merajai seluruh wilayah Kota Lahat, Sumatera Selatan, menjadi salah satu aspek penting dalam perekonomian setempat. Minum kopi di warung kopi bukan hanya kegiatan biasa, tetapi juga menjadi bagian dari budaya, di mana orang berkumpul untuk berbincang-bincang.

Meski demikian, kurangnya fasilitas pengolahan yang memadai menyebabkan biji kopi Lahat sering dikirim ke kota-kota sekitar untuk diolah lebih lanjut.