Mengulik Tradisi Mitoni dalam Budaya Jawa, Begini Prosesi dan Tujuannya

TRADISI mitoni dalam budaya Jawa menarik untuk di kulik. Mitoni adalah sebuah upacara selamatan yang dilakukan pada tujuh bulan kehamilan seorang ibu.

Upacara ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Jawa dan melibatkan berbagai ritual dan doa. Mitoni juga merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur dan keberlanjutan budaya Jawa yang kaya.

Berikut adalah sejarah dan tata cara tradisi mitoni dalam budaya Jawa melansir surakarta.go.id, Selasa (14/11/2023).

Tradisi mitoni telah dilakukan sejak zaman dahulu kala di Jawa. Upacara ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan berkah bagi ibu dan janin yang dikandungnya.

