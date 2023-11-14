Mengenal Sejarah Kecamatan Muntilan, Kota M dalam Serial Gadis Kretek

MUNTILAN kini menjadi sorotan setelah disebut sebagai ‘Kota M’ dalam serial Gadis Kretek. Muntilan menjadi latar Gadis Kretek yang diadopsi dari novel karya Ratih Kumala. Terletak di selatan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, kecamatan Muntilan memiliki 1 kelurahan, 13 desa, dan 128 dusun.

Melansir laman kecamatanmuntilan.magelangkab.go.id, daerah ini mempunyai sejarah yang panjang. Meskipun asal-usulnya tidak diketahui, namun prasasti Canggal yang berangka 732 menjadi bukti tertua adanya kehidupan sosial di daerah ini.

Daerah in telah dihuni sejak akhir abad VIII atau di masa pemerintahan Kerajaan Mataram Hindu. Hal ini dibuktikan dari keberadaan sejumlah candi besar seperti candi Ngawen, Borobudur, Mendut, dan Pawon.

Hal serupa juga berlangsung di bawah kerajaan Mataram Islam saat Muntilan menjadi bagian dari Negara agung (overzichtkaart). Menurut perjanjian Giyanti 1755, daerah Kedu yang mencakup Muntilan diduga masuk ke wilayah Negara Agung karena kedekatan sejarahnya dengan pusat kekuasaan Yogyakarta.

