HOME WOMEN TRAVEL

Besok Konser Coldplay, MRT Perpanjang Jam Operasional dan Berikut Jadwal Lengkapnya!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |19:30 WIB
Besok Konser Coldplay, MRT Perpanjang Jam Operasional dan Berikut Jadwal Lengkapnya!
MRT Jakarta. (Foto: ANTARA)
A
A
A

MRT Jakarta memperpanjang jam operasionalnya karena adanya konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Rabu 15 November 2023. Tujuannya agar memudahkan penumpang terutama para penonton konser band rock asal Inggris itu untuk pulang pergi.

Konser Coldplay akan dimulai sejak pukul 21.00 WIB. Tapi, gerbang SUGBK dibuka dan penonton sudah bisa memasuki area venue konser sejak pukul 13.00 WIB.

Pihak MRT lewat Instagram resminya mengumumkan bahwa pada Rabu besok transportasi akan beroperasi dari pukul 05.00 hingga 01.30 WIB.

“MRT Jakarta akan beroperasi hinggal pukul 01:30 WIB pada 15 November 2023 dan siap antar kamu dengan aman dan nyaman hingga acara selesai,” tulis akun Instagram @mrtjkt, Selasa (14/11/2023).

 BACA JUGA:

Transportasi MRT biasanya beroperasi hanya sampai pukul 24.00 WIB. Khusus besok diperpanjang lebih lama dan dengan selang waktu 10 menit.

Berikut jadwal kereta terakhir menuju Stasiun Bundaran HI dan Lebak Bulus Grab.

 Ilustrasi

MRT

Jadwal Kereta Terakhir Menuju Stasiun Bundaran HI

      
