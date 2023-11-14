Selain Kota Kretek, Ini 4 Julukan Kudus yang Paling Populer!

Kota Kudus di Jawa Tengah. (Foto: Disperinkop dan UKM Kudus)

KABUPATEN Kudus memiliki banyak julukan yang merepresentasikan daerah tersebut. Sebutan Kudus paling populer adalah Kota Kretek.

Julukan ini sangat beralasan karena Kudus merupakan daerah pelopor sekaligus penghasil rokok kretek terbesar di Jawa Tengah bahkan Indonesia.

Kudus punya puluhan pabrik rokok, tapi yang terkenal adalah rokok kretek. Bahkan ada Museum Kretek di Kudus yang baru-baru ini sempat dijadikan lokasi syuting film Gadis Kretek yang lagi hits.

Kudus juga kental akan nilai-nilai religius karena dulu menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa lewat peran Sunan Kudus, salah satu dari sembilan wali atau wali songo. Nama Kudus diambil dari bahasa Arab yang berarti suci.

