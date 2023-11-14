Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Selain Kota Kretek, Ini 4 Julukan Kudus yang Paling Populer!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |19:05 WIB
Selain Kota Kretek, Ini 4 Julukan Kudus yang Paling Populer!
Kota Kudus di Jawa Tengah. (Foto: Disperinkop dan UKM Kudus)
A
A
A

KABUPATEN Kudus memiliki banyak julukan yang merepresentasikan daerah tersebut. Sebutan Kudus paling populer adalah Kota Kretek.

Julukan ini sangat beralasan karena Kudus merupakan daerah pelopor sekaligus penghasil rokok kretek terbesar di Jawa Tengah bahkan Indonesia.

Kudus punya puluhan pabrik rokok, tapi yang terkenal adalah rokok kretek. Bahkan ada Museum Kretek di Kudus yang baru-baru ini sempat dijadikan lokasi syuting film Gadis Kretek yang lagi hits.

Kudus juga kental akan nilai-nilai religius karena dulu menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa lewat peran Sunan Kudus, salah satu dari sembilan wali atau wali songo. Nama Kudus diambil dari bahasa Arab yang berarti suci.

 BACA JUGA:

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement