Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Selain Konser Coldplay, Ini 6 Event Seru di Jakarta Sepanjang November 2023

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |15:13 WIB
Selain Konser Coldplay, Ini 6 Event Seru di Jakarta Sepanjang November 2023
Taman Ismail Marzuki di Cikini, Jakarta Pusat. (Instagram @bagasfeka)
A
A
A

JAKARTA dipenuhi dengan beragam acara seru yang dapat dinikmati oleh semua kalangan sepanjang November 2023. Mulai dari seni dan budaya, hingga hiburan modern. Event sport tourism seperti Piala Dunia U-17 2023 sedang berlangsung hingga 2 Desember nanti. Salah satunya venuenya di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara.

Kemudian jangan lewatkan juga konser grup band Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada 15 November besok.

Selain itu, berikut adalah rangkaian acara yang sayang untuk dilewatkan di Jakarta pada bulan ini.

 BACA JUGA:

Galeri Nasional

Acara pertama yang bisa jadi pilihan alternatif untuk kunjungan Anda adalah pameran berjudul ‘Seakan-akan tidak ada matahari’ yang digelar di Galeri Nasional, mulai 20 Oktober hingga 19 November mendatang.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/408/3132125/4_rekomendasi_tempat_wisata_murah_meriah_di_jakarta_cocok_untuk_libur_panjang-AFIo_large.jpg
4 Rekomendasi Tempat Wisata Murah Meriah di Jakarta, Cocok untuk Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/406/3122403/ini_alternatif_tempat_wisata_warga_jakarta_selama_lebaran-0IHe_large.jpg
Ini Alternatif Tempat Wisata Warga Jakarta Selama Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/408/3011818/5-tempat-wisata-estetik-gratis-di-jakarta-cocok-buat-mengisi-libur-panjang-lstLiLB25B.JPG
5 Tempat Wisata Estetik Gratis di Jakarta, Cocok buat Mengisi Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/408/3006520/jpo-pinisi-sudirman-disulap-jadi-hutan-rimba-spot-keren-buat-habiskan-libur-panjang-7TkvNtobhb.JPG
JPO Pinisi Sudirman Disulap Jadi Hutan Rimba, Spot Keren buat Habiskan Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/408/2986734/10-tempat-ngabuburit-di-jakarta-timur-2024-pokoknya-seru-antibosan-Tm2jV6tKqu.jpg
10 Tempat Ngabuburit di Jakarta Timur 2024, Pokoknya Seru Antibosan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/408/2982262/7-tempat-ngabuburit-seru-di-jakarta-timur-bisa-bikin-lupa-waktu-WjObIPryQr.jpg
7 Tempat Ngabuburit Seru di Jakarta Timur, Bisa Bikin Lupa Waktu!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement