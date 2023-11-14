Selain Konser Coldplay, Ini 6 Event Seru di Jakarta Sepanjang November 2023

JAKARTA dipenuhi dengan beragam acara seru yang dapat dinikmati oleh semua kalangan sepanjang November 2023. Mulai dari seni dan budaya, hingga hiburan modern. Event sport tourism seperti Piala Dunia U-17 2023 sedang berlangsung hingga 2 Desember nanti. Salah satunya venuenya di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara.

Kemudian jangan lewatkan juga konser grup band Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada 15 November besok.

Selain itu, berikut adalah rangkaian acara yang sayang untuk dilewatkan di Jakarta pada bulan ini.

BACA JUGA:

Galeri Nasional

Acara pertama yang bisa jadi pilihan alternatif untuk kunjungan Anda adalah pameran berjudul ‘Seakan-akan tidak ada matahari’ yang digelar di Galeri Nasional, mulai 20 Oktober hingga 19 November mendatang.