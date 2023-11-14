Jadi Tuan Rumah Wakefest Minahasa 2023, Begini Asal-usul Terbentuknya Danau Tondano

DANAU Tondano, Sulawesi Utara bakal menjadi tuan rumah event olahraga air berskala internasional, Wakefast Minahasa 2023. Keindahan danau ini memang tak terbantahkan, pesonanya sudah diakui dunia selain Danau Toba di Sumatera Utara.

Danau Tondano dikenal sebagai danau terluas di Sulawesi Utara, tepatnya ada di Kabupaten Minahasa. Kedalaman danau ini mencapai 13,5 meter.

Kondisi Danau Tondano kini semakin dangkal akibat sedimentasi yang terkumpul setiap tahunnya. Faktanya, Danau Tondano terbentuk akibat aktivitas vulkanis gunung purba.

Danau Tondano diapit oleh pegunungan di sisi kanan dan kirinya seperti pegunungan Lembean, pegunungan Kaweng, Bukit Tampusu dan Gunung Masarang.

(Foto: Instagram/@daniamrska)

Karena berada di dataran tinggi, Danau Tondano memiliki iklim atau suasana yang sejuk dan menyegarkan dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan hijau dan pepohonan rindang.

Saat berkunjung di kawasan Danau Tondano, Anda akan melihat aktivitas nelayan yang sibuk menangkap ikan menggunakan keramba.

Surga bagi pencinta mancing

Memiliki area danau seluas 4.000 hektare, Danau Tondano ialah surga bagi pengunjung yang hobi memancing, dan tentunya bisa menyalurkan hobinya di sini.

Danau Tondano terkenal dengan ikan-ikan air tawar yang amat melimpah, seperti mujair dan sepat. Air yang tertampung di danau ini dimanfaatkan untuk menyuplai air untuk masyarakat sekitar.