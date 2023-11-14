Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jadi Tuan Rumah Wakefest Minahasa 2023, Begini Asal-usul Terbentuknya Danau Tondano

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |14:03 WIB
Jadi Tuan Rumah Wakefest Minahasa 2023, Begini Asal-usul Terbentuknya Danau Tondano
Danau Tondano di Minahasa, Sulawesi Utara (Foto: Instagram/@journey.2212)
A
A
A

DANAU Tondano, Sulawesi Utara bakal menjadi tuan rumah event olahraga air berskala internasional, Wakefast Minahasa 2023. Keindahan danau ini memang tak terbantahkan, pesonanya sudah diakui dunia selain Danau Toba di Sumatera Utara.

Danau Tondano dikenal sebagai danau terluas di Sulawesi Utara, tepatnya ada di Kabupaten Minahasa. Kedalaman danau ini mencapai 13,5 meter.

Kondisi Danau Tondano kini semakin dangkal akibat sedimentasi yang terkumpul setiap tahunnya. Faktanya, Danau Tondano terbentuk akibat aktivitas vulkanis gunung purba.

Danau Tondano diapit oleh pegunungan di sisi kanan dan kirinya seperti pegunungan Lembean, pegunungan Kaweng, Bukit Tampusu dan Gunung Masarang.

Danau Tondano

(Foto: Instagram/@daniamrska)

Karena berada di dataran tinggi, Danau Tondano memiliki iklim atau suasana yang sejuk dan menyegarkan dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan hijau dan pepohonan rindang.

Saat berkunjung di kawasan Danau Tondano, Anda akan melihat aktivitas nelayan yang sibuk menangkap ikan menggunakan keramba.

Surga bagi pencinta mancing

Memiliki area danau seluas 4.000 hektare, Danau Tondano ialah surga bagi pengunjung yang hobi memancing, dan tentunya bisa menyalurkan hobinya di sini.

Danau Tondano terkenal dengan ikan-ikan air tawar yang amat melimpah, seperti mujair dan sepat. Air yang tertampung di danau ini dimanfaatkan untuk menyuplai air untuk masyarakat sekitar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/549/3070882/ilustrasi_resort_hutan-iOCB_large.jpg
9 Resor Mewah di Hutan Hujan untuk Pengalaman Menginap Dekat Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/408/3070868/aurora_borealis_fenomena_cahaya_utara_yang_memikat_langit_malam-kBwc_large.jpg
Aurora Borealis, Fenomena Cahaya Utara yang Memikat Langit Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/408/3029768/danau_memukau_di_berau-4OGZ_large.JPG
3 Danau Memukau di Berau, Cantik Segarkan Mata Wajib Masuk Bucket List
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/408/3023669/driam_riverside-g3hQ_large.JPG
7 Tempat Wisata Keren di Ciwidey, Pas buat Healing dan Relaksasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/408/3023098/tawangmangu_wonder_park-ir67_large.JPG
7 Tempat Wisata Populer di Tawangmangu, Cocok Dieksplor saat Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/408/3020500/danau_paisu_pok-oafX_large.JPG
Mirip Labuan Cermin, Danau di Sulawesi Tengah Ini Indah Sebening Kaca
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement