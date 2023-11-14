Ngeri! Bule Cantik Nyaris Tewas Diserang Hiu, Kepala Digigit hingga Alami Kerusakan Saraf

SEORANG wanita harus mengalami operasi serius setelah menjadi korban serangan hiu saat berenang di laut bersama kekasihnya.

Ia nyaris saja kehilangan nyawanya ketika hiu putih pembunuh menahan kepala wanita itu di rahangnya, dan menyebabkan luka serius di wajah korban.

Peristiwa ini terjadi pada 10 November 2023 lalu, ketika Bridgette O'Shannessy sedang berenang di Port Noarlunga, Adelaide, Australia.

Meski berhasil selamat, wanita cantik berusia 32 tahun itu harus kehilangan beberapa gigi dan mengalami kerusakan saraf serius.

Melansir dari Daily Star, berkat upaya penyelamatan oleh kekasihnya, Bridgette O'Shannessy berhasil keluar dari air dan dibawa ke Flinders Medical Centre. Gigitan hiu tersebut menyebabkan cedera kepala serius, dan meninggalkan bekas darah di pantai.

(Foto: ABC News)

Namun, dengan semangat juangnya dan keterampilan medis, kondisinya berangsur stabil setelah dokter berhasil mencabut gigi hiu yang bersarang di tengkoraknya.

Seven News juga melaporkan bahwa Bridgette kini dalam kondisi stabil, berkat usaha keras sang kekasih Brian Gordon Roberts yang berhasil menyelamatkannya dari serangan predator ganas itu.

Melalui postingan di media sosial, Roberts memberitahu bahwa Bridgette diserang hiu putih di terumbu karang Port Noarlunga. Kendati mengalami luka serius, Bridgette sudah keluar dari ruang ICU dan dalam kondisi stabil.