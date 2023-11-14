10 Kafe Tempat Nongkrong Asyik di Jakarta Barat, Ada yang Buka 24 Jam Lho!

Cafe Strawbery di Jakarta Barat. (Foto: Grivy)

JAKARTA Barat punya sederet tempat nongkrong yang hits. Beberapa tempat juga memiliki desain interior yang khas dan nuansa tenang. Cocok sekali bagi yang ingin merilekskan pikiran ataupun work from café.

Selain menyuguhkan suasana nyaman, deretan tempat nongkrong ini juga memiliki spot-spot foto instagramable yang keren.

Berikut 10 tempat nongkrong di Jakarta Barat yang dilansir dari berbagai sumber.

1. Dancing Goat Coffee Co

Café ini memiliki interior bergaya industrial yang terlihat kasual dan minimalis. Dancing Goat Coffee Co menawarkan menu Western dan Indonesia. Sementara minuman favorit di café ini adalah ice pandan latte.

Dancing Goat Coffee Co berlokasi di Jl. Puri Kencana Blok K6/2P, RT.11/RW7, Kembangan Selatan, Jakarta Barat.

Dancing Goat Coffee Co (Instagram @dgcofeeco)

2. Guten Morgen Coffee Lab & Shop

Guten Morgen Coffee Lab & Shop mengusung konsep taman bunga, sehingga sangat cocok bagi Anda yang suka berburu foto instagramable. Selain itu, café ini juga menyediakan fasilitas berupa WiFi, Smoking Area, dan Ara Outdoor.

Café ini menawarkan beragam menu makanan dan minuman seperti kwetiau, chasa donburi, lasagna, salad, dan lainnya. Guten Morgen Coffee Lab & Shop berlokasi di Jl. Mandala Utara No.29 C, Tomang, Jakarta Barat.

3. Café Batavia

Café yang satu ini cukup legendaris di Jakarta. Terletak di kawasan kota Tua yang bersejarah, café ini mempesona dengan arsitektur kolonial Belanda. Berdiri sejak 1830, café ini menawarkan suasana yang hangat. Café ini menyajikan hidangan khas Indonesia, Western, dan Chinese food.

Café Batavia berlokasi di Jl. Pintu Besar Utara No.14 (Depan Museum Fatahillah), Jakarta Barat.

Café Batavia

4. Pique Nique

Pique Nique mengusung konsep back to nature, dengan dominasi kayu pada bagian interiornya. Café yang satu ini selalu ramai karena suasananya nyaman.

Café ini menawarkan menu Western dan Asia, seperti steak, fettucini, sandwich, salad, wonton soup, dan tom yam.

Pique Nique berlokasi di PX Pavilion, Lantai Upper Ground, Jl. Puri Indah Boulevard Blok U1.

5. Coteca

Coteca adalah kepanjangan dari Coffee, tea, Cocoa. Café ini mengusung tema minimalis modern dengan ornamen kayu. Coteca menawarkan suasana yang nyaman, sehingga cocok buat Anda yang ingin work from café.

Menu favorit di tempat ini adalah pizza keju. Untuk minumannya, Anda bisa mencoba manual brew, flavored latte, dan cold drip coffee.

Coteca berlokasi di Jl. Rw. Belong No.2, RT.7/RW.15, Palmerah, Jakarta Barat.

Seulawah Coffee (Tripadvisor)

6. Seulawah Coffee

Café yang satu ini sangat memanjakan mata dengan interior perpaduan modern dan semi-tradisional. Seulawah Coffee menyediakan fasilitas WiFi, Smoking Area, dan Area Outdoor.

Menu favorit di café ini adalah coffee Aceh. Seulawah Coffee berlokasi di Jl. Pesanggrahan No.8 , RW.5, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Tempat ini buka pukul 09.00-00.00 WIB.

7. Tantular Café

Tantular café memiliki desain arsitektur yang sangat menarik dan kekinian. Café ini menyediakan fasilitas Wi-Fi, playroom dan sarana nonton bareng.

Tantular Café menawarkan berbagai menu makanan dan minuman. Menu makanannya seperti Keraton’s Pecel, Soto Kwali, Nasi Uduk, Tantular Empal, Manado’s Porridge. Sementara minumannya ada Espresso, Cappuccino, Americano, dan lainnya.

Tantular Café berlokasi di Jl. Pesanggrahan No.10G, RT.1/RW.9, Kembangan Selatan, Jakarta Barat.