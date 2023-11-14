5 Warung Kopi Legendaris di Indonesia, Nomor 3 Sempat Dikunjungi Ganjar Pranowo

CALON Presiden Ganjar Pranowo baru-baru ini mengunjungi warung kopi legendaris di Kisaran, Kabupaten Asahan dalam rangkaian safari politiknya di Sumatera Utara.

Ganjar Pranowo yang dikenal sebagai Capres 2024 menjadwalkan kunjungan ke Asahan. Di antara berbagai kedai kopi yang ada di sana, salah satu yang menarik perhatian adalah Kopi Chong Bie yang telah beroperasi sejak tahun 1950.

Dalam kunjungannya, Ganjar Pranowo tidak hanya menikmati secangkir kopi panas di Kopi Chong Bie tetapi juga aktif belajar meracik kopi secara tradisional. Ia terlihat menyeduh dan menyaring kopi, sambil berbincang santai dengan pemilik kedai.

"Ini di Kopi Chong Bie dan ini kopinya yang sangat khas. Jadi, cara buatnya pakai penyaring, dan yang enak katanya ini kopi susu," ungkap Ganjar Pranowo.

Pilihan kopi yang dinikmati oleh Ganjar Pranowo adalah kopi susu panas, yang ia nikmati bersama roti bakar srikaya yang manis. Dalam videonya, Ganjar Pranowo terlihat sangat menikmati kesegaran kopi susu tersebut sambil berinteraksi dengan pemilik kedai.

Kedai kopi yang telah berusia 73 tahun ini, dari generasi ke generasi, berhasil mempertahankan keunikan dan cita rasa khasnya. Hal ini disampaikan oleh sang pemilik yang menyatakan, "Oh dari awal tahun 1950, dari nenek, (sekarang) generasi ketiga."

Ganjar Pranowo di Warung Kopi Chong Bie Asahan

Namun, Indonesia memiliki banyak warung kopi legendaris yang menawarkan pengalaman unik dan cita rasa istimewa.

Berikut adalah rekomendasi 5 tempat kopi legendaris di Indonesia:

5 Tempat Kopi Legendaris di Indonesia

Dalam dunia kopi Indonesia yang kaya akan tradisi dan keunikannya, terdapat 5 tempat kopi legendaris yang telah memikat hati para pecinta kopi.

Mari kita simak lebih dekat tentang tempat-tempat kopi yang tak hanya menghadirkan cita rasa kopi yang istimewa, tetapi juga mengusung sejarah panjang.

1. Warung Kopi Solong - Banda Aceh

Berdiri sejak tahun 1974 di Ulee Kareng, Banda Aceh, Warung Kopi Solong menjadi tempat nongkrong yang hits dan legendaris. Dengan menu andalan kopi hitam dan kopi sanger, Warung Kopi Solong menyajikan pengalaman nikmat yang memadukan rasa pahit dan manis.

Harganya terjangkau, mulai dari Rp 7.000 per gelas, dan menyediakan bubuk kopi sebagai oleh-oleh. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam.

2. Warung Kopi Purnama - Bandung

Terletak di wilayah Braga, Bandung, Warung Kopi Purnama telah menjadi ikon klasik sejak tahun 1930. Sebelumnya dikenal sebagai "Chang Chong Se," namun pada tahun 1966 berubah menjadi Kopi Purnama.

Menu andalannya adalah kopi susu panas dan es kopi susu dengan kisaran harga Rp 16.000 - Rp 19.000 per gelas. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam.

3. Kopi Chong Bie - Kisaran, Asahan, Sumatera Utara

Kedai kopi ini, yang telah berusia 73 tahun, baru-baru ini mendapat perhatian setelah dikunjungi oleh Ganjar Pranowo.

Terletak di Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, Kopi Chong Bie menawarkan beragam menu, termasuk kopi susu, kopi ginseng, dan racikan teh yang lezat. Dengan suasana yang khas, tempat ini menjadi pilihan tepat untuk menikmati kopi. Buka setiap hari.