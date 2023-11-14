Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Sederet Buah-buahan yang Dianjurkan untuk Ibu Hamil

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |21:32 WIB
Sederet Buah-buahan yang Dianjurkan untuk Ibu Hamil
Ibu Hamil. (Foto: Freepik)
IBU hamil memang membutuhkan asupan makanan lebih banyak dibandingkan biasanya. Tapi di sisi lain, mereka tidak boleh makan terlalu banyak juga agar tidak terkena diabetes. Karena itu, disarankan untuk mengonsumsi buah-buahan ketika hamil.

Ahli gizi klinis Universitas Diponegoro Wita Rizki Amelia SKM, M.Gz., RD, mengingatkan ibu hamil perlunya mengonsumsi beragam buah-buahan setiap hari, seperti pepaya dan pisang, bisa menjadi salah satu pilihan.

"Buah pepaya sering kita lewatkan. Selain untuk menyehatkan pencernaan, buah ini juga kaya akan vitamin A, C, dan beberapa vitamin B,” ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Selain pepaya, pisang juga direkomendasikan karena nilai gizinya, termasuk magnesium dan potasium. Penggunaan sumber kalium seperti pisang sangat dianjurkan terutama bagi mereka yang merasa lelah sepulang kerja dan saat cuaca panas.

“Pisang kaya akan magnesium dan potasium sehingga ibu bekerja cenderung cepat lelah. Jadi, jika sedang lelah, apalagi saat beraktivitas di cuaca panas, sebaiknya banyak mengonsumsi sumber potasium,” ujarnya.

Asupan kalium yang cukup juga membantu mencegah kram, yang juga bisa disebabkan oleh kekurangan kalsium. Selain pisang, kalsium juga didapat dari sumber protein hewani, khususnya susu, oleh karena itu Wita menghimbau masyarakat termasuk ibu hamil untuk tidak melewatkan susu jika mengalami intoleransi laktosa atau mengalami diare setelah minum susu.

Topik Artikel :
Buah-buahan Ibu Hamil Buah
