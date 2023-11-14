Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Siang Simpel dan Praktis, Sajikan Cah Kangkung dan Tempe Orek

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |05:35 WIB
Resep Makan Siang Simpel dan Praktis, Sajikan Cah Kangkung dan Tempe Orek
Cah kangkung cumi. (Foto: Instagram @lusia_vv)
A
A
A

MAKAN siang simpel dan praktis terkadang lebih enak dinikmati. Olahan sederhana dengan rasa istimewa.

Terpenting adalah penyajiannya yang tidak terlalu sulit. Waktu masaknya pun hanya membutuhkan sekitar satu jam.

Mengutip berbagai sumber, Rabu (15/11/2023), berikut resep yang bisa kamu coba di rumah.

Cah Kangkung Cumi

Cah kangkung

(Foto: Instagram @lusiaa_vv)

Bahan:

500 gr kangkung

250 gr cumi-cumi

1 buah tomat, potong-potong

1/2 buah bombay, iris-iris

1 sdm saus tiram

Garam dan penyedap jamur secukupnya

Bumbu uleg kasar:

6 siung bawang putih

1 butir kemiri sangrai

3 buah cabe keriting

10 buah cabe rawit (optional)

Cara masak:

1. Potong kangkung dan cuci bersih. Tiriskan

2. Bersihkan cumi lalu potong bulat.

3. Panaskan minyak goreng lalu goreng cumi -+3 mnt angkat.

4. Tumis bumbu uleg sampai harum, lalu masukkan tomat dan bombay iris. Tumis dengan api besar sampe harum, baru masukan kangkung dan cumi.

5. Bumbui saus tiram garam dan penyedap jamur.

6. Aduk rata masak sampai kangkung layu, tes rasanya, angkat dan sajikan.

