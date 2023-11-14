Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Manfaatkan Kunyit untuk Detoks Tubuh, Ini 3 Caranya

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |19:30 WIB
Manfaatkan Kunyit untuk Detoks Tubuh, Ini 3 Caranya
Kunyit untuk detoks tubuh, (Foto: Wirestock/Freepik)
A
A
A

KONSUMSI makanan dan minuman sembarangan, mengemil aneka jajanan hingga pola tidur yang tak baik membuat kesehatan tubuh bisa semakin menurun dari waktu ke waktu. Apalagi jika ditambah dengan kebiasaan buruk merokok.

Supaya tak banyak racun hingga kotoran yang menumpuk di dalam tubuh, yang bisa membuat badan jadi jatuh sakit, penting untuk tiap orang melakukan detoksifikasi untuk membuang semua racun yang ada di dalam tubuh.

Nah, tahukah Anda bisa memanfaatkan rempah sederhana, kunyit sebagai bahan alami untuk detoksifikasi dengan dibuat sebagai minuman sehat. Dilansir dari Times of India, Selasa (14/11/2023) berikut tiga cara memanfaatkan kunyit untuk detoks tubuh.

1. Susu dan kunyit: Susu kunyit jadi cara pertama yang sangat mudah, susu plain yang sudah direbus dicampurkan dengan bubuk kunyit atau parutan kunyit. Minum susu kunyit selain untuk detoks, juga bisa memberi manfaat relaksasi, saat diminum sebelum tidur maka akan membuat tubuh menjadi lebih nyaman dan tidur pun jadi lebih nyenyak.

(Foto: Azerbaijan Stockers/Freepik)

2. Air detox: Campurkan air hangat lalu rebus bersama kunyit, dan tinggal ditambahkan bersama lemon atau pun madu. Ramuan air kunyit ini punya kandungan detoksifikasi yang menyegarkan untuk tubuh. Selain itu, bisa meredakan flu dan meningkatkan daya tubuh loh!

