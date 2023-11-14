Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sandwich Fruit, Menu Praktis saat Sarapan

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |15:35 WIB
Resep Sandwich Fruit, Menu Praktis saat Sarapan
Sandwich fruit untuk sarapan. (Foto: Cookpad @hety_888)
A
A
A

MENU sarapan praktis dicari para ibu untuk disajikan di keluarga. Namun, sering kali ide membuat masakan itu terbentur dengan yang itu-itu saja.

Nah, buat kamu yang ingin membuat sarapan praktis tanpa lama dan ribet, bisa cobain resep sandwich fruit ini. Menu satu ini bisa kamu siapkan di malam hari, sehingga bisa langsung dinikmati pagi harinya atau bisa juga dibawa untuk bekal.

Mengutip Cookpad @hety_888, Selasa (14/11/2023), berikut resep yang bisa dicoba.

Bahan-bahan:

- Roti tawar secukupnya

- 200 gr whipping cream bubuk + 400 ml air es atau air dingin

