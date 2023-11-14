Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pesona Aura Kasih Pakai Kebaya dan Siger Sunda, Netizen Pertanyakan Pengantin Pria

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |06:35 WIB
Pesona Aura Kasih Pakai Kebaya dan Siger Sunda, Netizen Pertanyakan Pengantin Pria
Aura Kasih cantik dengan kebaya dan siger Sunda. (Foto: Instagram)
A
A
A

AURA Kasih memang tak ada habisnya membuat warganet penasaran. Meski dia jarang terlihat di layar kaca, tapi cukup aktif membagikan kegiatan di sosial media.

Terbaru, janda satu anak itu membuah heboh dengan penampilannya memakai kebaya dan siger Sunda. Momen itu dia bagikan ke akun Instagramnya @aurakasih, Rabu (15/11/2023).

1. Full makeup

Aura Kasih

Pada foto ini pelantun Mari Bercinta itu terlihat memesona dengan wajah full makeup. Terlihat complexion yang begitu rapi dengan sentuhan warna pada tiap bagian wajahnya.

Bagian pipinya misalnya diolesi dengan blush on orange yang membuat wajahnya merona. Sementara bibir seksinya diolesi lipstik merah.

Untuk bagian mata diolesi eyeliner hitam yang membuatnya semakin hidup. Begitupun pada bagian alis yang dibuat senatural mungkin mengikuti serat aslinya.

