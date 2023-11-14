Potret Coldplay Tiba di Jakarta, Santai Hanya Pakai Kaus Pendek

JELANG konser yang digelar esok hari, Coldplay diketahui sudah tiba di Indonesia untuk menggelar konser ‘Music of the Spheres’ yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Rabu, 15 November 2023.

Chris Martin dan para personel Coldplay lainnya terlihat mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur pada Selasa (14/11/2023), hal ini terlihat dari akun TikTok @greejolie07.

Terlihat satu per satu anggota Coldplay turun dari pesawat. Tidak dapat dipastikan jam berapa tepatnya pelantun hits Yellow, A Sky Full of Stars dan Fix You tersebut mendarat di Indonesia. Namun dalam video tersebut terlihat langit tampak cerah seperti di siang hari.

(Foto: Tangkapan layar TikTok @greejolie07)

Dalam video terlihat anggota Coldplay tampil santai dalam balutan busana kasual, hanya memadukan T-shirt lengan pendek warna netral seperti hitam, abu-abu, dan putih dipadukan bersama celana jeans serta topi baseball dan kacamata hitam. Gaya busana simpel, santai dan sejuk, menyesuaikan iklim Indonesia yang sedang panas-panasnya.