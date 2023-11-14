7 Tren Celana Panjang yang Tak Lekang Waktu, Anti-Salah Kostum

PERGANTIAN tahun memang sudah sangat dekat, seiring dengan itu tren fashion biasanya juga akan berubah. Nah, salah satu fashion yang diperkirakan tidak akan mengalami perubahan adalah celana panjang.

Celana panjang memang biasa digunakan untuk acara formal, tapi bukan berarti kita tidak bisa bergaya dengan celana panjang loh. Nah, berikut tren celana panjang yang tidak lekang waktu, seperti dikutip Insider.

1. Celana kargo

Menurut Stitch Fix Stylist dan Style Team Leader Gillian McHattie, celana kargo dengan cepat mendapatkan popularitas sebagai alternatif denim yang lebih nyaman. “Daya tariknya tidak dapat disangkal, memancarkan kesan modern dan santai, menjadikannya wajib dimiliki oleh setiap lemari pakaian bergaya di tahun 2024,” ujarnya kepada Insider.

2. Dad jeans atau jeans longgar.

Menurut McHattie, inilah saatnya beralih dari skinny mom jeans dan memberi jalan pada dad jeans yang lebih longgar. Berbeda dengan mom jeans, dad jeans lebih longgar di bagian kaki dan tidak ketat di bagian pergelangan kaki. “Bagi mereka yang mencari siluet yang lebih santai dan lapang, saya sarankan memilih jeans pria,” kata sang stylist.

3. Celana wide leg

Menurut Ashley Full, personal stylist dan pendiri Amour781, celana wide leg masih akan menjadi tren di tahun 2024. Gaya mencakup siluet berbeda untuk didandani ke atas atau ke bawah, seperti jeans berkaki lebar atau celana midi. "Mereka masih punya waktu tahun depan karena ini adalah tampilan yang sangat bagus untuk tipe tubuh yang berbeda," kata Plena.

4. Celana metalik

Menurut McHattie, fashion metalik merajai runway pada tahun 2023 dan diprediksi akan menjadi pilihan celana baru pada tahun depan. "Keesokan malamnya, kenakan celana metalik dengan bodysuit hitam ramping dan lihat kepala menoleh," kata sang penata gaya.

5. Celana performa

Menurut Sanja Kovacevic, fashion stylist yang bekerja dengan DUER, pakaian yang terispirasi dari olahraga. Celana performance khususnya adalah pilihan serbaguna dan nyaman. Dia melihat lebih banyak orang mengikuti tren ini pada tahun 2024. "Sekarang Anda dapat menemukan fitur teknis seperti kain yang elastis dan menyerap kelembapan pada jeans atau celana sehari-hari,” kata Kovacevic.