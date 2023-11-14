Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Kate Middleton Pakai Perhiasan Super Langka Milik Ratu Elizabeth II

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |13:30 WIB
Potret Kate Middleton Pakai Perhiasan Super Langka Milik Ratu Elizabeth II
Potret gaya Kate Middleton, (Foto: Chris Wattie/Reuters)n
A
A
A

PRINCESS of Wales, Kate Middleton sudah cukup sering terlihat di publik dengan mengenakan item perhiasan koleksi dari mendiang Ratu Elizabeth. Tapi penampilan terbaru Kate kali ini, agak berbeda dari biasanya.

Hadir di acara resmi kerajaan Remembrance Sunday di London pad akhir pekan lalu, Kate diketahui memakai koleksi perhiasan langka milik sang nenek mertua, tepatnya anting-anting Ratu Elizabeth II yang belum pernah terlihat selama 20 tahun lamanya, mengutip laporan Page Six, Selasa (14/11/2023)

Sang putri tampil dengan mengenakan coat hitam keluaran Catherine Walker dan topi besarnya yang juga berwarna hitam, outfit ini kemudian dipadukan istri Pangeran William itu bersama sepasang anting mutiara dan berlian yang hanya pernah terlihat sekali dipakai Ratu di depan umum.

(Foto: WireImage) 

Mengutip akun Twitter Couture and Royal, Ratu Elizabeth hanya mengenakan anting-anting itu satu kali selama masa pemerintahannya ketika hadir pada pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran tahun 2003 di Nigeria.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
