WOMEN

Berkat Shopee 11.11 Big Sale, Brand Lokal dan UMKM Catat Peningkatan Transaksi Hingga 7 Kali Lipat

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |07:14 WIB
Berkat Shopee 11.11 Big Sale, Brand Lokal dan UMKM Catat Peningkatan Transaksi Hingga 7 Kali Lipat
Foto: Dok Freepik
A
A
A

JAKARTA- Terselenggaranya Shopee 11.11 Big Sale  telah berhasil sukses meningkatkan pertumbuhan bisnis lebih kokoh, berdaya, dan mampu bersaing dalam ekosistem perdagangan online yang semakin dinamis bagi brand lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Merespons dengan pencapaian yang luar biasa, tercatat peningkatan transaksi hingga 7 kali lipat dari brand lokal dan UMKM di puncak kampanye dibandingkan hari biasa. Hal ini menunjukkan bagaimana pelaku usaha lokal memanfaatkan Shopee sebagai mitra yang kuat dalam menciptakan bisnis yang berkesinambungan dan penetrasi pasar digital yang inklusif.

Monica Vionna, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan, sebagai kampanye yang menawarkan promo terbesar akhir tahun, 11.11 Big Sale tidak hanya tentang berbelanja, tetapi juga menjadi bentuk dukungan Shopee untuk memberikan peluang dan eksposur yang lebih besar kepada merek dan produk-produk lokal. Tujuannya, mendorong para konsumen untuk semakin tertarik menjelajahi produk dalam negeri, seiring membantu brand lokal untuk dapat diterima seluruh masyarakat luas.

"Menariknya, di sepanjang kampanye 11.11 Big Sale ini pun kami merasakan tingginya minat konsumen untuk berbelanja produk lokal dan UMKM dari ragam kategori yang dihadirkan. Hal ini menjadi aspek penyemangat kami untuk selalu memberikan berbagai inovasi dan inisiatif yang bermanfaat bagi seluruh ekosistem, mendorong pertumbuhan bisnis lokal, dan memperkuat koneksi antara penjual dan konsumen," ujarnya.

11.11 Big Sale: Dorong Transformasi dan Buka Peluang Inklusif Bagi Brand Lokal dan UMKM

Dalam era digital yang terus berkembang, penting bagi brand lokal dan UMKM untuk terus berinovasi, memanfaatkan peluang yang ada, dan terus bertransformasi sehingga memperkuat eksistensi mereka. Apalagi di periode belanja menuju akhir tahun menjadi momen penting bagi konsumen untuk mengejar promo menarik, penawaran spesial, dan berbagai kelengkapan produk untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Brand lokal dan UMKM yang bisa merangkul tren belanja konsumen ini akan memiliki peluang besar untuk pertumbuhan bisnis yang signifikan.

 

      
