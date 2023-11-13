Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata ini Alasan Malam Minggu Identik dengan Waktunya Pacaran

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |22:02 WIB
Ternyata ini Alasan Malam Minggu Identik dengan Waktunya Pacaran
Ilustrasi untuk alasan malam Minggu identik dengan waktunya pacaran (Foto: Freepik)
A
A
A

MARI belajar sejarah ini alasan malam Minggu identik dengan waktunya pacaran yang jadi kultur di berbagai belahan dunia. Malam minggu menjadi malam yang paling ditunggu-tunggu karena hanya muncul sepekan sekali.

 BACA JUGA:

Selain itu, malam minggu terasa lebih istimewa karena para pelajar dan pekerja akan libur di keesokan harinya. Karena itulah, mereka biasanya akan bersenang-senang sepanjang malam di hari tersebut, seperti nongkrong, nonton, atau sekedar jalan-jalan bersama sang kekasih.

Namun, kenapa malam minggu identik dengan waktunya pacaran? Romantisme malam minggu tersebut rupanya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan revolusi industri di masa lalu.

Dilansir dari berbagai sumber, di zaman dahulu para pekerja hanya memiliki satu hari libur dalam sepekan, yakni pada hari Minggu. Dengan libur hanya sehari, para pekerja merasa tersiksa.

Hingga lahirlah gerakan ‘Saint Monday’ di kalangan para pekerja di Inggris. Gerakan tersebut merupakan tradisi bolos kerja di hari Senin yang dilakukan oleh para pekerja agar bisa melanjutkan istirahat atau bersenang-senang.

Halaman:
1 2
      
