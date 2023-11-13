Nino Kuya Jualan Gorengan di Amerika, Dapat Untung Rp17 Juta

KELUARGA Uya Kuya memang memutuskan untuk tinggal di Amerika Serikat (AS), seiring dengan anak laki-lakinya Nino Kuya yang harus menempuh pendidikan. Nino pun kini menjalani kuliahnya di Negeri Paman Sam.

Selagi di Amerika, mereka pun juga harus mencari duit untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, Nino Kuya memilih untuk berjualan gorengan di Amerika. Tapi, berbeda dengan cara berjualan di Indonesia, di sana dia telah lebih dulu menerima pesanan gorengan tersebut.

Dibantu oleh Cinta Kuya dan sang ibu, Astrid, Nino Kuya menjajakan ragam gorengan mulai dari otak-otak, bakwan udang, hingga pisang goreng. Ada juga menu lain seperti tekwan dan juga bihun goreng.

Nino Kuya membagikan dagangannya di pinggir jalan di wilayah Brea Orange County, California, Amerika Serikat. Dalam berjualan, ia mengandalkan bagasi mobil sebagai gerobak dagangan.

Gorengan Nino Kuya terpantau laris manis dibeli oleh warga Indonesia yang merantau di Negeri Paman Sam. Ia bahkan memiliki cukup banyak langganan yang rutin membeli setiap pekan.