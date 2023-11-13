Apa Sih Karier dan Pekerjaan Idaman Generasi Z dan Milenial?

SETIAP generasi mungkin akan mengalami perbedaan pendapat atau bahkan perbedaan tingkah laku ketika dihadapkan oleh pekerjaan. Di kalangan generasi Z atau milenial sendiri, tetapi akankah hal tersebut dapat menjamin generasi Z atau milenial saat ini dapat berfokus menjalaninya?

Menurut ST Zaenab Andini Caesaria Junaedi selaku Account Executive MNC Multimedia Network menjelaskan, sebagai salah satu generasi milenial, dirinya mengaku sebelum menentukan pekerjaan yang diambil, lebih baik sadari minat dan bakatnya. Baru dari hal tersebut ia akan mempertimbangkan apakah dalam jangka panjang pekerjaan itu dapat membuatnya berkembang atau tidak.

“Kalau buat aku sih aku harus tau dulu aku sukanya di mana, minatnya di mana, terus abis itu kalau misalnya diambil karier ini cocok gak sama aku untuk jangka panjang? Nah itu tuh bakalan bikin ngedeorong aku untuk menjalani hal itu,” kata Zaenab, dikutip dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo.

Hal itu lantaran jika seseorang sudah mengetahui minatnya, maka ia akan kembali memikirkan tentang faktor lingkungannya. Zaenab mengatakan lingkungan sangat berpengaruh terhadap jenjang kariernya, karena lingkungan yang nyaman akan membuat dirinya merasa lebih produktif dalam menjalankan kesehariannya, yang bahkan bisa berpengaruh terhadap hasil kerjanya, dan akan menghasilkan hasil yang lebih bagus daripada generasi sebelumnya.

Lebih lanjut, ia juga membeberkan untuk generasi Z itu sendiri dapat mengerjakan pekerjaan yang mungkin diluar pekerjaannya. Sehingga ia menyebutnya itu sebagai tantangan.

Meskipun hal itu mungkin akan menjadi boomerang untuk dirinya yang akan dinilai tidak royal dalam pekerjaan, tetapi Zaenab menjelaskan hal itu dikembalikan lagi kepada individu tersebut. Karena mungkin hal itu bisa berpengaruh dari lingkungan ataupun ekonomi yang membuatnya seperti itu.

“Karena kalau bos itu kan kita lebih butuh ke ‘say thank you’. Jadi sebenernya kita akan udah tau pekerjaan kita seperti apa, tapi kalau bakal lebih senang mengerjakan sesuatu itu kalau dikasih ‘thank you’ atau ‘tolong ya’ makanya mungkin kita akan lebih ngerasa di hargain,” ucap Zaenab.

(Martin Bagya Kertiyasa)