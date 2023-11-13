Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Dokter Cantik Estelita Liana, Main di Kolam Renang Pakai Baju Semi Transparan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |06:05 WIB
Potret Dokter Cantik Estelita Liana, Main di Kolam Renang Pakai Baju Semi Transparan
Estelita Liana. (Foto: Instagram)
A
A
A

DOKTER cantik Estelita Liana merupakan dokter yang eksis di media sosial karena kecantikannya. Dokter lulusan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini kerap mengunggah potret cantiknya di Instagram pribadi.

Seperti pada postingan terbarunya, perempuan yang akrab disapa dr Lily ini sedang berada di Bandung. Dia mengunggah beberapa fotonya saat bersantai di villa tempatnya menginap.

Dia tampil stylish memakai atasan transparan warna putih dipadukan dengan rok mini warna krem. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya seperti dilansir Instagram @lilyestelita.

Duduk santai di pinggir kolam renang

Estelita Liana

Potret dr Lily saat duduk santai di pinggir kolam renang. Dia memakai atasan transparan warna putih dipadukan dengan rok mini warna krem. Dokter Lily pose membelakangi kamera sambil menoleh ke samping dan melirik ke bawah. Rambut panjangnya di foto ini dibiarkan tergerai.

Pose tersenyum

Estelita Liana

Saat liburan di Bandung, dr Lily menyewa villa dengan dengan yang estetik. Dia tak melewatkan untuk berpose di beberapa sudut villa tersebut. Salah satunya di pinggir kolam dengan latar beberapa pohon estetik. Dia pose duduk sambil melipat kaki di pinggir kolam renang dan tersenyum manis.

