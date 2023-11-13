List Belanja Bulanan Paling Esensial, Apa Saja?

MENYUSUN list belanja bulanan merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan agar bujet tidak membengkak. Anda bisa memulai dari yang esensial atau mendasar hingga penunjang.

Hal ini bisa menjadi langkah ampuh untuk menghemat atau mengontrol biaya pengeluaran. Pasalnya, Anda bisa membatasi diri untuk tidak membeli banyak barang yang sebenarnya memang tidak diperlukan.

Anda bisa membagi anggaran ke dalam beberapa pos terlebih dahulu. Setelah mengetahui sisa dana yang ada, selanjutnya bisa digunakan untuk belanja bulanan. Jangan lupa, atur dan bagi dana dengan list belanja yang telah Anda buat sebelumnya.

1. Bahan Makanan

Bahan makanan seperti beras, sayur mayur, dan lauk pauk harus berada di urutan teratas. Anda harus bisa memperkirakan kebutuhan tersebut selama sebulan ke depan sehingga anggaran yang telah disiapkan bisa cukup.

Dikarenakan bahan makanan seperti sayur mayur dan lauk segar memiliki jangka waktu penyimpanan yang sebentar, Anda tidak disarankan untuk membelinya langsung dalam jumlah besar. Daripada terbuang sia-sia karena kadaluarsa, lebih baik Anda belanja beberapa kali dalam sebulan.





2. Kebutuhan Dapur

Usahakan untuk membeli kebutuhan dapur yang memiliki jangka waktu penyimpanan cukup lama dan belilah bahan-bahan ini dengan jumlah cukup banyak. Hal ini dimaksudkan agar Anda tidak perlu sering ke supermarket atau warung untuk membeli kebutuhan yang habis sebelum akhir bulan.





3. Produk Kesehatan

Produk kesehatan seperti vitamin dan obat-obatan juga wajib masuk ke dalam list belanja bulanan. Anda bisa memilih vitamin untuk memberi tambahan nutrisi supaya tubuh tetap sehat. Sedangkan obat-obatan, ini juga perlu agar ketika ada anggota keluarga yang sakit Anda bisa langsung memberikan pertolongan pertama.