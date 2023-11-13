6 Artis yang Diduga Mendukung Israel, Gara-Gara Nge-Like Postingan Gal Gadot

SEJAK pertengahan bulan Oktober 2023 peperangan antara Israel dengan Palestina belum juga mereda. Semakin banyak orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban akibat serangan Israel ke Jalur Gaza tersebut.

Pasalnya, Israel dengan tega melakukan pengeboman ke beberapa rumah sakit dan menyebabkan korban serta mereka yang sakit kurang mendapat pengobatan. Tidak heran jika sebagian besar dunia mengutuk aksi Israel tersebut.

Meski demikian, tidak semua orang menghujat Israel salah satunya Gal Gadot. Melalui akun instagram @gal_gadot artis Amerika ini secara terang-terangan memberikan dukungan pada Israel.

Dalam postingan Gal Magot ini beberapa artis Indonesia terlihat menyukainya, sehingga banyak netizen yang menyimpulkan bahwa mereka mendukung Israel. Berikut ini beberapa artis yang diduga mendukung Israel.

Giorgino Abraham

Artis dan pemain sinetron Giorgino Abraham diduga sempat menyukai postingan Gal Gadot. Namun saat ini belum ada keterangan resmi dari sang artis mengenai dukungannya kepada Israel.

Tarra Budiman

Artis serta komedia Tarra Budiman terlihat menyukai postingan Gal Gadot yang menyatakan dirinya mendukung Israel. Namun, tidak lama setelah itu ia meminta maaf kepada masyarakat dan berkata bahwa hal tersebut hanya ketidaksengajaan saja.

Angel Pieters

Artis jebolan Idola Cilik tahun 2008 Angel Pieters juga diduga mendukung Israel setelah menyukai postingan Gal Gadot.