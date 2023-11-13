Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Artis Cantik Memukau dengan Sari, Hadiri Acara Diwali

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |20:45 WIB
Potret Artis Cantik Memukau dengan Sari, Hadiri Acara Diwali
Baby Tsabina. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS Tanah Air beramai-ramai menghadiri perayaan Diwali yang diadakan Manoj Punjabi. Mereka datang memakai pakaian ala India dengan kemegahan yang beragam.

Hari Raya Diwali merupakan salah satu perayaan bagi umat Hindu. Hari ini diartikan melambangkan menangnya kebaikan atas keburukan.

Penasaran bagaimana potretnya? Dilansir dari sosial media Instagram, Senin (13/11/2023), berikut deretan artis cantik yang datang.

1. Megan Domani

Megan 

Cantik memukau dengan busananya, Megan Domani terlihat begitu cocok menggunakan kain sari yang ditambahkan beberapa aksesoris untuk menunjang penampilannya.

2. Luna Maya

 Luna Maya

Meskipun terlihat simple, tetapi busana yang dikenakan Luna Maya seakan terlihat berkilau. Pasalnya, sari yang dipakai Luna terdapat seperti manik-manik yang apabila tersorot lampu kamera ia akan bersinar.

3. Mikha Tambayong

Mikha 

Hadir ditemani sang suami, Deva Mahendra, Mikha Tambayong ternyata tidak mau kalah. Berjalan di tengah red carpet sambil menggunakan busana kompak nuansa hitam, pasangan ini tanpa ragu memamerkan potret mesranya di hadapan kamera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement