Potret Artis Cantik Memukau dengan Sari, Hadiri Acara Diwali

ARTIS Tanah Air beramai-ramai menghadiri perayaan Diwali yang diadakan Manoj Punjabi. Mereka datang memakai pakaian ala India dengan kemegahan yang beragam.

Hari Raya Diwali merupakan salah satu perayaan bagi umat Hindu. Hari ini diartikan melambangkan menangnya kebaikan atas keburukan.

Penasaran bagaimana potretnya? Dilansir dari sosial media Instagram, Senin (13/11/2023), berikut deretan artis cantik yang datang.

1. Megan Domani

Cantik memukau dengan busananya, Megan Domani terlihat begitu cocok menggunakan kain sari yang ditambahkan beberapa aksesoris untuk menunjang penampilannya.

2. Luna Maya

Meskipun terlihat simple, tetapi busana yang dikenakan Luna Maya seakan terlihat berkilau. Pasalnya, sari yang dipakai Luna terdapat seperti manik-manik yang apabila tersorot lampu kamera ia akan bersinar.

3. Mikha Tambayong

Hadir ditemani sang suami, Deva Mahendra, Mikha Tambayong ternyata tidak mau kalah. Berjalan di tengah red carpet sambil menggunakan busana kompak nuansa hitam, pasangan ini tanpa ragu memamerkan potret mesranya di hadapan kamera.