6 Potret Atlet Cantik Christina Vukicevic Demidov, Senyum Manisnya Bikin Pria Terpikat

ATLET cantik Christina Vukicevic Demidov merupakan atlet lari rintangan yang berasal dari Norwegia. Lahir pada 18 Juni 1987 dia pernah meraih emas dalam lari rintangan 100 meter di Olimpiade Pemuda di Paris pada tahun 2003.

Sayangnya, ia tidak meraih kesuksesan serupa di tingkat internasional sebagai atlet senior, sebagian karena cedera. Vukicevic pun sudah mengoleksi 7 medali emas NM berturut-turut dalam lari rintangan 100 meter (2004–2010) dan 3 medali emas NM dalam lari rintangan 60 meter di dalam ruangan (2005, 2006, dan 2008).

Selain prestasi yang dimilikinya Christina Vukicevic Demidov memiliki wajah yang sangat cantik. Berikut potretnya di luar lapangan, seperti dilansir dari akun Instagram @christinav.d.

Outfit Serba Hitam yang manis

Christina Vukicevic Demidov memang memiliki wajah yang awet muda siapa sangka jika dia sudah berumur 36 tahun. Dalam foto tersebut terlihat Vukicevic mengenakan baju olahraga serba hitam ditambah gaya rambut ponytail yang membuatnya terlihat semakin cantik dan manis.

Rambut Pirang yang Bergelombang

Christina Vukicevic Demidov mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan ia menggunakan make up dengan rambut yang digerai dan bergelombang. senyum manis menjadi pose yang sempurna dalam foto itu.

Dress Hitam Bunga-bunga

Selanjutnya, mantan atlet lari ini berpose manis menggunakan dress hitam dengan motif bunga-bunga yang sangat cantik. Foto itu diambil saat musim panas yang sangat cocok dengan outfitnya itu.