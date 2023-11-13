Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Nikahan di Kawasan Candi Prambanan, Netizen: Roro Jonggrang Menangis Melihat Ini

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |17:20 WIB
Viral Nikahan di Kawasan Candi Prambanan, Netizen: Roro Jonggrang Menangis Melihat Ini
Pernikahan di Kawasan Candi Prambanan. (Foto: TikTok)
A
A
A

PERNIKAHAN luar ruangan atau outdoor memang lebih disukai oleh beberapa kalangan. Pasalnya, kita bisa mendapatkan pemandangan yang tidak bisa kita dapatkan ketika berada di dalam ruangan.

Menggunakan latar belakang berupa taman, pantai, hingga bangunan bersejarah juga ada lho! Baru-baru ini viral di sosial media dimana ada pasangan yang terlihat akan menggelar pernikahan mereka dengan latar salah satu situs bersejarah di Yogyakarta, Candi Prambanan. Hal ini dibagikan oleh akun @tanyarlfes melalui X.

Candi Prambanan

“Random banget warga indo kepikiran aja nikahan disitu, emang boleh ya?,” tulis keterangan gambar video tersebut. Secara lebih lanjut, terlihat dari video berdurasi 15 detik ini seorang warganet mendokumentasikan suasana di sekitarnya dan terlihat venue pernikahan yang dimaksud.

Sebuah tratag putih bening yang cukup luas berdiri dengan sangat gagah dengan latar belakang candi Prambanan yang Agung. Venue ini terlihat kian menawan dengan hamparan rerumputan dan vegetasi hijau yang ada di sekitarnya.

Memang, halaman candi Prambanan kerap juga dijadikan sebagai tempat pagelaran budaya dan kesenian salah satunya seperti Prambanan Jazz Festival yang digelar secara rutin setiap tahunnya.

Memiliki lanskap pemandangan yang spektakuler, serta lahan yang amat luas tak heran jika sebagian orang ingin mengabadikan momen sakral perjalanan cinta mereka di kompleks candi Prambanan yang legendaris dan indah.

