NAMA bayi laki-laki Islam 3 kata dalam Alquran bisa jadi referensi bagi para orangtua. Pasalnya, pemberian nama termasuk dalam doa bagi si anak kelak.
Apalagi nama yang diambil dari Alquran tentu mempunya makna yang mendalam. Mengutip berbagai sumber, Senin (13/11/2023), berikut nama bayi laki-laki Islam 3 kata dalam Alquran.
88 Nama Bayi Laki-laki Islam 3 Kata Awalan A, B, dan C
1. Abyan Gilang Aditya: Seseorang yang memiliki cahaya terang, pandai bergaul
2. Adam Pradipta Amzar: Lelaki cerdas, baik hati, dan setia
3. Aderald Jibril Poldi: Laki-laki yang pemberani seperti malaikat Jibril
4. Addar Quthni Wasim: Seorang imam perawi hadist yang rupawan atau tampan
5. Aqil Karim Saad: Yang bijaksana, mulia, puas
6. Aiman Harith Nasir: Tujuan, pembela yang kuat, pembantu
7. Anas Azhar Hayyan: Manusia yang penuh kesenangan dan hidup
8. Arif Latif Zahir: Yang mengetahui, lembut hati, nyata
9. Abbas Khalid Razi: Singa yang pemberani, mulia, bahagia
10. Abdul Badi’ Fakhir: Hamba Allah yang luar biasa, mulia
11. Ali Arif Munir: Yang terpuji, yang mengetahui, cahaya
12. Ahmad Fahim Hakim: Terpuji, pemaham, bijaksana
13. Aariz Zayyan Malik: Pemimpin yang mulia, indah, raja
14. Amir Aqil Jazim: Pemimpin yang bijaksana, adil, dan tegas
15. Ashraf Hamzah Zaki: Paling mulia, berani, dan bijaksana
16. Adil Hasan Saqib: Adil, baik, terbit
17. Asad Faiz Qadir: Singa yang beruntung dan kuat
18. Adam Ashraf Zuhair: Manusia yang mulia, paling terhormat, dan cemerlang
19. Ali Jalaludin Qadir: Yang terpuji, kebesaran agama, kuat
20. Ayyub Badi’ Najib: Nabi yang sabar, luar biasa, dan mulia
21. Akram Rauf Munir: Sangat mulia, penyayang, terang
22. Aiman Hamza Nadir: Tujuan, harimau yang langka, langka
23. Azim Faisal Rafiq: Agung, pemisah yang adil, teman
24. Abbad Nailun Nabhan: Laki-laki yang rajin beribadah dan mendapat kemuliaan.
25. Aqlan Harith Ridauddin: Laki-laki yang memiliki kebijaksanaan selalu berusaha mencari ke ridhaan agama.
26. Andi Muhammad Tsabit Qeis: Menjadi sebuah harapan dan do’a semoga menjadi seorang muslim yg soleh dan cerdas.
27. Adib Alim Aminullah: Laki-laki berilmu dan beradab yang mendapat kepercayaan dari Allah.
28. Afif Ahwal Said: Laki-laki yang memelihara diri dari perbuatan terlarang dan keadaannya selalu bahagia.
29. Alamgir Abrisam Arief: Penakluk dunia yang tampan, lembut, adil dan bijaksana.
30. Ararya Saguna Amrullah: Laki-laki bangsawan yang selalu mentaati perintah Allah.
31. Adham Alim Wasim: Lelaki yang berbudi pekerti baik, bijaksana, serta tampan
32. Afif Ahwal Purnama: Lelaki shaleh yang selalu memancarkan kebaikan bagaikan purnama
33. Ahsan Abdul Hadi: Seorang hamba Allah, memiliki pendirian teguh
34. Abdullah Aqila Rajendra: Laki-laki rajin ibadah yang tampan dan cerdas
35. Arshaka Virendra Shafwan: Bangsawan mulia, pemberani, dan dermawan
36. Aamir Saalih Raatib : bayi muslim yang kaya, sholeh, dan pandai menggubah musik
38. Arfan Naufal Rafassya: Tampan, cerdas dan sangat dihormati karena sifatnya yang dermawan dan bijaksana
39. Adzriel Malique Zhafran: Sempurna yang berhati mulia dan penuh dengan keberuntungan
40. Azam Rafisqy Syahputra: Rajin yang memiliki kebaikan yang sempurna
41. Alfarizi Syafi Muzakki: Pemberani yang terlahir bersih dan menjadi penolong bagi orang lain
42. Aariz Falah Syaahrizky: Diberikan rezeki berupa kecerdasan, kesuksesan, terhormat, dan diberi keberuntungan di dalam hidupnya
43. Atha Gibran Syidadan: Pandai, memiliki jiwa kuat dan bisa melindungi orang lain, merupakan rezeki pemberian Allah SWT
44. Abasy Dzaki Alfarizki: Berakal cerdas dan selalu rajin berusaha dan bersemangat dalam bekerja
45. Almauza Rafi Althafurrahman: Baik hatinya, pemurah, dan suka menolong, kelak akan memiliki derajat yang tinggi
46. Athallah Khairin Rafaeyza: Baik hati, karunia dari Allah SWT yang derajatnya tinggi dan sukses
47. Almer Dzuhairi Hisham: Baik, cerdas, jujur dan beruntung, serta memiliki keberhasilan dalam hidupnya kelak
48. Arrazi Haafizh Rafaeyza: Sholeh dan cerdas, dan kelak mampu menjadi pelindung serta memiliki derajat yang tinggi karena kesuksesannya.
49. Arfan Daniyal Fadlurahman: Cerdas dan anugerah dari Allah SWT, selalu mensyukuri nikmat yang diberikan
50. Barra Malik Mudzaffar: Seorang raja yang bersemangat untuk menang
51. Baha Dawoud Rashid : bayi laki laki muslim yang luar biasa dan hidup dalam jalan kebenaran
52. Bari Abdul Jalil: Seorang hamba Allah yang pandai dan mulia
53. Badr Ghani Nashit: Bulan purnama yang indah dan berkembang
54. Balhaqi Nukman Tamam: Balhaqi yang memperoleh anugrah kesempurnaan.
55. Beryl Hamizan Rabbani: Laki-laki yang laksana permata berharga memiliki kecerdasan serta arif dan saleh.
57. Bahir Bathalun Al-Basil: Laki-laki menawan sebagai pejuang yang pemberani.
58. Bilal Hasan Shafi: Orang yang berbicara dengan bijak, baik, penyembuh
59. Bustan Ibadir Rahman: Taman hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih.
60. Bakr Kamaludin Wasim: Anak kambing, keutamaan agama, tampan
61. Bazla Danah Bayyinah: Laki-laki memiliki sikapnya yang bijaksana laksana batu mulia.
62. Burhan Haytham Zayd: Buktikan, yang memiliki mata yang tajam, pertolongan
63. Billal Hafizh Athaillah: Rahmat Allah yang bertanggung jawab.
64. Barir Nasir Tariq: Bebas, pembela, bintang pagi
65. Bilfaqih Dhia Muhyiddin: Laki-laki yang mengerti ilmu fiqih sebagai cahaya untuk menghidupkan agama.
66. Basir Hafiz Rafid: Yang melihat dengan bijaksana, penjaga, pelindung
67. Badi’ Munir Zaki: Yang luar biasa, yang terang, bijaksana
69. Bahrut Tamam Khairuddin: Kebaikan agama yang ada di dalam samudra kesempurnaan.
70. Beryl Hamizan Rabbani: Laki-laki yang seperti permata berharga, memiliki kecerdasan, serta arif dan saleh.
71. Barra Malik Hawwas: Laki-laki yang memiliki semangat berapi-api berkobar bagaikan raja yang berkuasa.
72. Bahir Naji Musthafa: Laki-laki yang tampan sebagai oarang yang berhasil terpilih.
73. Bahir Najib Saqib: Terang, mulia, terbit
74. Bakir Ahsan Amal: Laki-laki yang senantiasa lebih mendahului perbuatan yang lebih baik
75. Bilal Hafiz Rafiq: Orang yang berbicara dengan bijak, penjaga, teman
78. Chairil Mihran Ghazzal: Anak laki-laki baik hati yang memiliki sifat seperti sahabat Rasulullah SAW dan diharapkan bisa menjadi ahli Al-Qur’an.
79. Carim Basim Elfathan: anak dermawan yang selalu tersenyum dan mendapat kemenangan dari Allah.
80. Chumaidi Dzafri Farraz: Anak laki-laki yang dipuja dan bersinar karena karena kejujurannya
81. Cahya Rizky Firmansyah: Cahaya, penuh berkah, karunia Allah
83. Chairil Rafqi Alfarezel: Anak laki-laki yang memiliki kelembutan hati dan selalu menyebarkan kebaikan di dalam hidupnya
84. Cleine Thanos Al Faruq: Laki-laki yang terkenal mulia sebagai pembeda antara yang haq dengan bathil
88. Charemon Abdul Hafiz: Laki-laki yang memiliki semangat bergembira menjadi hamba Allah yang terpelihara.