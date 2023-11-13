300 Nama Bayi Laki-Laki Islam 3 Kata dalam Alquran

NAMA bayi laki-laki Islam 3 kata dalam Alquran bisa jadi referensi bagi para orangtua. Pasalnya, pemberian nama termasuk dalam doa bagi si anak kelak.

Apalagi nama yang diambil dari Alquran tentu mempunya makna yang mendalam. Mengutip berbagai sumber, Senin (13/11/2023), berikut nama bayi laki-laki Islam 3 kata dalam Alquran.

88 Nama Bayi Laki-laki Islam 3 Kata Awalan A, B, dan C

1. Abyan Gilang Aditya: Seseorang yang memiliki cahaya terang, pandai bergaul

2. Adam Pradipta Amzar: Lelaki cerdas, baik hati, dan setia

3. Aderald Jibril Poldi: Laki-laki yang pemberani seperti malaikat Jibril

4. Addar Quthni Wasim: Seorang imam perawi hadist yang rupawan atau tampan

5. Aqil Karim Saad: Yang bijaksana, mulia, puas

6. Aiman Harith Nasir: Tujuan, pembela yang kuat, pembantu

7. Anas Azhar Hayyan: Manusia yang penuh kesenangan dan hidup

8. Arif Latif Zahir: Yang mengetahui, lembut hati, nyata

9. Abbas Khalid Razi: Singa yang pemberani, mulia, bahagia

10. Abdul Badi’ Fakhir: Hamba Allah yang luar biasa, mulia

11. Ali Arif Munir: Yang terpuji, yang mengetahui, cahaya

12. Ahmad Fahim Hakim: Terpuji, pemaham, bijaksana

13. Aariz Zayyan Malik: Pemimpin yang mulia, indah, raja

14. Amir Aqil Jazim: Pemimpin yang bijaksana, adil, dan tegas

15. Ashraf Hamzah Zaki: Paling mulia, berani, dan bijaksana

16. Adil Hasan Saqib: Adil, baik, terbit

17. Asad Faiz Qadir: Singa yang beruntung dan kuat

18. Adam Ashraf Zuhair: Manusia yang mulia, paling terhormat, dan cemerlang

19. Ali Jalaludin Qadir: Yang terpuji, kebesaran agama, kuat

20. Ayyub Badi’ Najib: Nabi yang sabar, luar biasa, dan mulia

21. Akram Rauf Munir: Sangat mulia, penyayang, terang

22. Aiman Hamza Nadir: Tujuan, harimau yang langka, langka

23. Azim Faisal Rafiq: Agung, pemisah yang adil, teman

24. Abbad Nailun Nabhan: Laki-laki yang rajin beribadah dan mendapat kemuliaan.

25. Aqlan Harith Ridauddin: Laki-laki yang memiliki kebijaksanaan selalu berusaha mencari ke ridhaan agama.

26. Andi Muhammad Tsabit Qeis: Menjadi sebuah harapan dan do’a semoga menjadi seorang muslim yg soleh dan cerdas.

27. Adib Alim Aminullah: Laki-laki berilmu dan beradab yang mendapat kepercayaan dari Allah.

28. Afif Ahwal Said: Laki-laki yang memelihara diri dari perbuatan terlarang dan keadaannya selalu bahagia.

29. Alamgir Abrisam Arief: Penakluk dunia yang tampan, lembut, adil dan bijaksana.

30. Ararya Saguna Amrullah: Laki-laki bangsawan yang selalu mentaati perintah Allah.

31. Adham Alim Wasim: Lelaki yang berbudi pekerti baik, bijaksana, serta tampan

32. Afif Ahwal Purnama: Lelaki shaleh yang selalu memancarkan kebaikan bagaikan purnama

33. Ahsan Abdul Hadi: Seorang hamba Allah, memiliki pendirian teguh

34. Abdullah Aqila Rajendra: Laki-laki rajin ibadah yang tampan dan cerdas

35. Arshaka Virendra Shafwan: Bangsawan mulia, pemberani, dan dermawan

36. Aamir Saalih Raatib : bayi muslim yang kaya, sholeh, dan pandai menggubah musik

38. Arfan Naufal Rafassya: Tampan, cerdas dan sangat dihormati karena sifatnya yang dermawan dan bijaksana

39. Adzriel Malique Zhafran: Sempurna yang berhati mulia dan penuh dengan keberuntungan

40. Azam Rafisqy Syahputra: Rajin yang memiliki kebaikan yang sempurna

41. Alfarizi Syafi Muzakki: Pemberani yang terlahir bersih dan menjadi penolong bagi orang lain

42. Aariz Falah Syaahrizky: Diberikan rezeki berupa kecerdasan, kesuksesan, terhormat, dan diberi keberuntungan di dalam hidupnya

43. Atha Gibran Syidadan: Pandai, memiliki jiwa kuat dan bisa melindungi orang lain, merupakan rezeki pemberian Allah SWT

44. Abasy Dzaki Alfarizki: Berakal cerdas dan selalu rajin berusaha dan bersemangat dalam bekerja

45. Almauza Rafi Althafurrahman: Baik hatinya, pemurah, dan suka menolong, kelak akan memiliki derajat yang tinggi

46. Athallah Khairin Rafaeyza: Baik hati, karunia dari Allah SWT yang derajatnya tinggi dan sukses

47. Almer Dzuhairi Hisham: Baik, cerdas, jujur dan beruntung, serta memiliki keberhasilan dalam hidupnya kelak

48. Arrazi Haafizh Rafaeyza: Sholeh dan cerdas, dan kelak mampu menjadi pelindung serta memiliki derajat yang tinggi karena kesuksesannya.

49. Arfan Daniyal Fadlurahman: Cerdas dan anugerah dari Allah SWT, selalu mensyukuri nikmat yang diberikan

50. Barra Malik Mudzaffar: Seorang raja yang bersemangat untuk menang

51. Baha Dawoud Rashid : bayi laki laki muslim yang luar biasa dan hidup dalam jalan kebenaran

52. Bari Abdul Jalil: Seorang hamba Allah yang pandai dan mulia

53. Badr Ghani Nashit: Bulan purnama yang indah dan berkembang

54. Balhaqi Nukman Tamam: Balhaqi yang memperoleh anugrah kesempurnaan.

55. Beryl Hamizan Rabbani: Laki-laki yang laksana permata berharga memiliki kecerdasan serta arif dan saleh.

57. Bahir Bathalun Al-Basil: Laki-laki menawan sebagai pejuang yang pemberani.

58. Bilal Hasan Shafi: Orang yang berbicara dengan bijak, baik, penyembuh

59. Bustan Ibadir Rahman: Taman hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih.

60. Bakr Kamaludin Wasim: Anak kambing, keutamaan agama, tampan

61. Bazla Danah Bayyinah: Laki-laki memiliki sikapnya yang bijaksana laksana batu mulia.

62. Burhan Haytham Zayd: Buktikan, yang memiliki mata yang tajam, pertolongan

63. Billal Hafizh Athaillah: Rahmat Allah yang bertanggung jawab.

64. Barir Nasir Tariq: Bebas, pembela, bintang pagi

65. Bilfaqih Dhia Muhyiddin: Laki-laki yang mengerti ilmu fiqih sebagai cahaya untuk menghidupkan agama.

66. Basir Hafiz Rafid: Yang melihat dengan bijaksana, penjaga, pelindung

67. Badi’ Munir Zaki: Yang luar biasa, yang terang, bijaksana

69. Bahrut Tamam Khairuddin: Kebaikan agama yang ada di dalam samudra kesempurnaan.

70. Beryl Hamizan Rabbani: Laki-laki yang seperti permata berharga, memiliki kecerdasan, serta arif dan saleh.

71. Barra Malik Hawwas: Laki-laki yang memiliki semangat berapi-api berkobar bagaikan raja yang berkuasa.

72. Bahir Naji Musthafa: Laki-laki yang tampan sebagai oarang yang berhasil terpilih.

73. Bahir Najib Saqib: Terang, mulia, terbit

74. Bakir Ahsan Amal: Laki-laki yang senantiasa lebih mendahului perbuatan yang lebih baik

75. Bilal Hafiz Rafiq: Orang yang berbicara dengan bijak, penjaga, teman

76. Bleryl Hamizan Rabbani: Laki-laki yang seperti permata berharga, memiliki kecerdasan, serta arif dan saleh

78. Chairil Mihran Ghazzal: Anak laki-laki baik hati yang memiliki sifat seperti sahabat Rasulullah SAW dan diharapkan bisa menjadi ahli Al-Qur’an.

79. Carim Basim Elfathan: anak dermawan yang selalu tersenyum dan mendapat kemenangan dari Allah.

80. Chumaidi Dzafri Farraz: Anak laki-laki yang dipuja dan bersinar karena karena kejujurannya

81. Cahya Rizky Firmansyah: Cahaya, penuh berkah, karunia Allah

82. Carim Basim Elfathan: anak dermawan yang selalu tersenyum dan mendapat kemenangan dari Allah

83. Chairil Rafqi Alfarezel: Anak laki-laki yang memiliki kelembutan hati dan selalu menyebarkan kebaikan di dalam hidupnya

84. Cleine Thanos Al Faruq: Laki-laki yang terkenal mulia sebagai pembeda antara yang haq dengan bathil

88. Charemon Abdul Hafiz: Laki-laki yang memiliki semangat bergembira menjadi hamba Allah yang terpelihara.