Shio Tikus Cocok Kerja Apa? Simak Jawabannya

SHIO tikus cocok kerja apa? Simak jawabannya dalam artikel ini. Shio adalah ramalan berdasarkan astrologi orang China.

Penentuan kepribadian dan peruntungan dalam shio dibedakan menjadi 12 jenis hewan yang mewakili tahun, bulan dan jam lahir seseorang.

Dalam tradisi shio, setiap shio berkaitan dengan cabang bumi yang berdasarkan urutan dan sifatnya seperti kayu, api, bumi, logam dan air sebagai bagian dari lima elemen alam. Dalam penetapannya shio, dimulai dari lambang hewan tikus dan diakhiri oleh lambang babi melalui siklus 12 tahun.

Lantas, bagaimana dengan shio tikus? Berikut adalah beberapa pekerjaan yang cocok untuk shio tikus, yang dikutip berbagai sumber, Senin (13/11/2023).

Berdasarkan ramalannya, pemilik shio tikus merupakan seseorang yang lincah, cerdas, lucu, sangat berhati-hati, dan pintar. Bahkan, shio tikus juga dinilai sangat bijaksana dalam mengambil keputusan.

Karena kecerdasan shio tikus dalam menganalisa setiap situasi membuat mereka sangat mudah dalam beradaptasi dengan situasi di segala lingkungan.

Dan karena shio tikus juga memiliki pemikiran yang inovatif dan kreatif, hal ini mendukung pemilik shio ini untuk memulai suatu bisnis.