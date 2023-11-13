Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tak Pernah Sombong, 3 Shio Ini Ternyata Diam-diam Banyak Uang Loh!

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |22:30 WIB
Tak Pernah Sombong, 3 Shio Ini Ternyata Diam-diam Banyak Uang Loh!
Shio diam-diam kaya, (Foto: Jcomp/Freepik)
SEBAGIAN orang ada yang suka menyombongkan kekayaannya, nah ada juga orang-orang yang memilih untuk tak mengumbar kekayaan materi yang ia miliki.

Ya, meskipun kaya, ternyata dari kacamata dunia shio, ada tiga tanda shio yang tidak pernah sombong soal kekayaannya, justru sangat sederhana sehingga hanya sedikit orang yang tahu bahwa mereka sebetulnya mempunyai banyak uang alias diam-diam tajir melintir.

Shio apa saja yang dimaksud? Dilansir dari Know Insiders, Senin (13/11/2023) berikut paparan singkatnya.

1. Shio Macan: Orang yang lahir di tahun Macan adalah orang yang rajin dan pekerja keras, namun sangat pendiam. Ketika banyak orang sedang membuang-buang waktu untuk ngobrol, berbelanja, dan bersenang-senang, pemilik shio ini akan memanfaatkan waktunya untuk berusaha berlatih dan memberikan yang terbaik untuk pekerjaannya. Makanya tak heran, tipe orang yang mudah mendapatkan promosi di karir atau bisnisnya.

2. Shio Naga: Orang-orang bershio Naga tidak ingin orang lain mengetahui bahwa mereka mempunyai banyak uang karena sangat khawatir ada yang datang untuk meminjam uang. Kondisi yang sering bikin para pemilik shio satu ini jadi ragu dan penuh kebingungan.

Menurut horoskop, para pemilik shio Naga tidak pernah menunjukkan dirinya sebagai orang kaya yang banyak uang, alias diam-diam miliarder.

Halaman:
1 2
      
