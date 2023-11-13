Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pesona Laura Moane Kekasih Al Ghazali Bareng Ibunda, Disebut Kakak Adik

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |12:12 WIB
Pesona Laura Moane Kekasih Al Ghazali Bareng Ibunda, Disebut Kakak Adik
Laura Moane dan ibunda. (Foto: Instagram)
PESONA Laura Moane memang tidak pernah gagal. Dia selalu saja mencuri perhatian warganet.

Perempuan yang kini dekat dengan Al Ghazali itu sering kali membagikan aktivitasnya di sosial media, termasuk ketika bersama dengan ibunda, Citra Kristinna.

Mengutip akun Instagram @citra.kristinna80 dan @its_lauramoane2, berikut potret keduanya yang disebut mirip kakak adik.

1. Temani syuting

Laura

Terjun ke dunia entertainment tak lantas membuat Laura Moane bebas begitu saja. Sering kali dia datang ke lokasi syuting ditemani sang ibunda, Citra Kristinna. Salah satunya ketika hadir di acara sitkom tv swasta.

2. Quality time

Laura

Menghabiskan waktu dengan makan bersama menjadi cara terbaik keduanya untuk selalu dekat. Citra Kristinna bahkan tak segan menyebut putrinya itu sebagai kembaran.

"Bersama kembaranku," tulisnya dalam keterangan foto, dikutip pada Senin (13/11/2023).

