HOME WOMEN LIFE

Bikin Haru, Driver Ojol Sumbangkan Semua Penghasilannya untuk Palestina

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |11:30 WIB
Bikin Haru, Driver Ojol Sumbangkan Semua Penghasilannya untuk Palestina
Ojol sumbangkan penghasilan untuk Palestina, (Foto: TikTok @mzojol)
A
A
A

KISAH seorang driver ojek online alias ojol yang dermawan baru-baru ini viral di sosial media. Bagaimana tidak,  driver ojol satu ini rela mendonasikan penghasilnnya untuk membantu masyarakat di Palestina yang tengah berjuang hidup di tengah serangan Israel.

Hal ini terungkap lewat video yang diunggah pemilik akun TikTok, @mzojol yang memiliki nama asli, Ryan. Dalam video viral  yang sudah mendapat sekira 2,5 juta kali penayangan tersebut, Ryan membagikan momen setelah menarik ojek seharian dan mengatakan bakal menyumbangkan penghasilannya ke Palestina.

“Gue sudah niat semua pendapatan gue hari ini, untuk donasi kemanusiaan rakyat Palestina,” kata @mzojol, dikutip Senin (13/11/2023)

 BACA JUGA:

Ryan pun memulai perjalanannya pada pukul 05.00 WIB pagi dan mulai mendapatkan beberapa penumpang. Meski sempat ditolak oleh beberapa calon penumpang, pria ini tetap semangat mengais rezeki demi bisa berdonasi untuk Palestina.

Setelah seharian mengantar penumpang, driver ojol ini pun berhasil mengumpulkan penghasilnnya sebesar Rp330 ribu. Ryan pun merasa senang bisa mengumpulkan uang yang cukup banyak untuk satu hari menarik ojol.

“Penadapatan hari ini tadi Rp307 ribu sama tipnya Rp23 ribu. Total yang gue donasikan hari ini adalah Rp330 ribu,” kata Ryan.

Halaman:
1 2
      
