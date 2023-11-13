Potret dan Profil Ario Bayu, Penakluk Hati Dian Sastro si Gadis Kretek

POTRET dan profil Ario Bayu menarik untuk dibahas. Apalagi kini dia mencuri perhatian lewat perannya sebagai Soeraja di serial Netflix Gadis Kretek.

Dalam serial tersebut, Soeraja berhasil menaklukan hati Jeng Yah yang diperankan oleh Dian Sastro. Akting yang totalitas dan mumpuni membuat para penonton menjadi kagum.

BACA JUGA: 5 Potret Cantik Dian Sastro Gunakan Kebaya Tradisional

Berikut ulasannya potret dan profil Ario Bayu yang dikutip dari berbagai sumber dan akun Instagram @bayu_ario, Senin (13/11/2023).

1. Kelahiran 1985

Ario Bayu Wicaksono lahir di Jakarta pada 6 Februari 1985. Orangtuanya berasal dari suku Jawa, tapi Ario menghabiskan masa pertumbuhannya di Kota Hamilton, Selandia Baru.

Hal itu lantaran sang ayah belajar dan kemudian berbisnis. Dia kembali ke Indonesia pada 2004 dengan tekad untuk mempelajari dunia akting dan tarik suara.

2. Karier

Karier Ario Bayu dimulai sejak 2004. Kala itu, dia bermain dalam film Bangsal 13 sebagai pacar dari tokoh Natasha.

Tak hanya sampai di situ, pada 2007 Ario kembali bermain film. Dia berperan sebagai Eros dalam film Kala . Dalam film yang disutradarai oleh Joko Anwar ini, Ario beradu akting bersama Fachry Albar, Shanty, Fahrani, dan Tipi Jabrik.

Akting yang apik kian membuat dia semakin dilirik. Pada 2013, Ario Bayu kembali mendapat peran bergensi, di mana dia memerankan sosok Soekarno dalam film Soekarno karya sutradara Hanung Bramantyo.

Selain berakting, Ario Bayu juga terlibat dalam grup musik Drona bersama Abimana Aryasatya.