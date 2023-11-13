Tanggal 14 November 2023 Hari Apa? Cek di Sini

TANGGAL 14 November 2023 hari apa? Bukan hari libur nasional, tapi ada momen yang harus diperingati sebagai pengingat.

14 NOvember 2023 jatuh pada hari Selasa di minggu ketiga November. Pada hari ini akan ada Hari Brimob.

Selain itu, ada hari lain yang bisa diperingati. Berikut beberapa peringatan yang jatuh pada 14 November 2023.

Hari Brimob

Hari ini menjadi perayaan ulang tahun Bimob Polri yang ke-78. Melansir dari situs resmi Korps Brimob Polri, Hari Brimob ada dilatarbelakangi oleh surat edaran Menteri Kepala Kepolisian Negara No. Pol. 23 /61/ tanggal 12 Agustus 1961.