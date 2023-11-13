Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tanggal 14 November 2023 Hari Apa? Cek di Sini

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |16:05 WIB
Tanggal 14 November 2023 Hari Apa? Cek di Sini
Ilustrasi hari apa. (Foto: Freepik)
A
A
A

TANGGAL 14 November 2023 hari apa? Bukan hari libur nasional, tapi ada momen yang harus diperingati sebagai pengingat.

14 NOvember 2023 jatuh pada hari Selasa di minggu ketiga November. Pada hari ini akan ada Hari Brimob.

Selain itu, ada hari lain yang bisa diperingati. Berikut beberapa peringatan yang jatuh pada 14 November 2023.

Hari Brimob

Hari ini menjadi perayaan ulang tahun Bimob Polri yang ke-78. Melansir dari situs resmi Korps Brimob Polri, Hari Brimob ada dilatarbelakangi oleh surat edaran Menteri Kepala Kepolisian Negara No. Pol. 23 /61/ tanggal 12 Agustus 1961.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938080/tanggal-14-desember-hari-apa-cek-di-sini-ZVNahNoTNP.jpg
Tanggal 14 Desember Hari Apa? Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/612/2937093/tanggal-13-desember-2023-memperingati-hari-apa-SKrCjlxY4J.jpg
Tanggal 13 Desember 2023 Memperingati Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/612/2936358/tanggal-12-desember-2023-hari-apa-simak-peristiwanya-LtxEBxP0UO.jpg
Tanggal 12 Desember 2023 Hari Apa? Simak Peristiwanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/612/2936013/tanggal-11-desember-2023-hari-apa-pEpuRDewT7.jpg
Tanggal 11 Desember 2023 Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/612/2935649/tanggal-10-desember-2023-hari-apa-COeY7rNtbL.jpg
Tanggal 10 Desember 2023 Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/612/2935072/tanggal-9-desember-2023-hari-apa-ZmvPwTlCAw.jpg
Tanggal 9 Desember 2023 Hari Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement