Nicki Minaj Menyesal Pernah Oplas, Kenapa?

OPERASI plastik memang sudah sangat biasa dan familiar dilakukan oleh para artis untuk mengubah tampilan visualnya.

Tidak terkecuali rapper dunia, Nicki Minaj yang baru-baru ini membahas tentang keputusannya untuk melakukan operasi plastik saat dirinya masih muda. Lewat tayangan podcast “Run-Through With Vogue”, Nicki dengan gamblang mengakui dirinya sangat menyesal melakukan operasi plastik.

(Foto: Harpers Bazaar Vietnam)

“Saya jamin, jika Anda mengubah apa pun pada tubuh Anda dan melakukan pembedahan apa pun semuanya. Anda akan kemungkinan besar, kembali melihat ke belakang dan berkata bahwa saya sebetulnya baik-baik saja dengan tampil apa adanya,” jelas Nicki, dikutip dari Page Six, Senin (13/11/2023)

Pelantun hits Starships itu melanjutkan, penyesalan tersebut datang setelah ia melihat potret lama dirinya. Nicki langsung tersadar, bahwa tampilan visualnya dirinya yang dulu sebetulnya tidak ada masalah apa pun, alias dia terlihat baik-baik saja.