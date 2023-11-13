Jangan Asal Piknik, Inilah 10 Tips Liburan bagi yang Baru Pertama Kali ke Eropa

BERLIBUR ke Eropa tentu jadi akan pengalaman asyik dan berkesan. Memiliki banyak pilihan destinasi wisata yang berbeda, menjadikan pelancong yang baru pertama kali berkunjung tentunya harus melakukan persiapan matang.

Nah, agar liburan nyaman dan lebih gampang, penting bagi Anda untuk mengetahui beberapa tips liburan ke Eropa berikut ini, sebagaimana Okezone rangkum dari berbagai sumber;

1. Bijak rencanakan itinerary

Mulailah dengan membuat rencana perjalanan yang baik. Tentukan destinasi utama Anda, lalu susun itinerary harian untuk memaksimalkan waktu Anda di setiap tempat atau kota. Jangan lupa menyisihkan waktu untuk bersantai dan menikmati suasana setiap tempat.

2. Pilih destinasi tepat

Eropa memiliki banyak destinasi menarik. Pilih destinasi yang sesuai dengan minat dan preferensi Anda. Misal, jika Anda menyukai sejarah, kunjungilah kota-kota seperti Roma, Paris, atau Athens. Bagi yang menyukai alam, Swiss atau Norwegia mungkin menjadi pilihan yang tepat.

3. Pelajari sistem transportasi lokal berikut rutenya

Memahami sistem transportasi setempat akan memudahkan Anda untuk berkeliling kota tujuan.

Eropa memiliki sistem transportasi yang efisien, seperti kereta api ataupun metro. Pertimbangkan untuk menggunakan kartu transportasi umum atau menyewa sepeda untuk menjelajahi kota.

4. Siapkan dokumen jauh-jauh hari

Siapkan segala dokumen yang dibutuhkan jauh-jauh hari, sebelum hari keberangkatan atau 1 minggu sebelumnya untuk memastikan agar tidak ada yang tertinggal seperti passport dan visa.

5. Bawa pakaian sesuai kebutuhan

Bawalah pakaian yang sesuai dengan cuaca setempat dan aktivitas yang direncanakan. Pastikan untuk membawa jaket ringan, sepatu yang nyaman untuk berjalan kaki, dan adaptor listrik yang sesuai dengan standar setempat.