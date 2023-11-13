Indonesia Duduki Posisi Keempat dengan Penyandang Diabetes Terbanyak di Dunia, Ini 4 Cara Mencegahnya

INDONESIA menduduki peringkat keempat dengan penyandang diabetes terbanyak di dunia. Fakta ini disampaikan langsung oleh dr. Farid Kurniawan dari Divisi Endokrin, Metabolik dan Diabetes Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSCM-FKUI.

“Diperkirakan saat ini di seluruh dunia, lebih dari 500 juta orang berusia 20-79 tahun menderita diabetes. Angka ini diprediksi akan terus naik hingga mencapai hampir 650 juta di tahun 2030,” ucap dr. Farid, melalui acara kampanye #Hands4Diabetes2023 di Lapangan Banteng, Minggu 12 November 2023.

“Indonesia sendiri menempati peringkat keempat jumlah penyandang diabetes terbanyak di dunia. Ironisnya, sebagian besar penyandang diabetes tersebut tidak terdiagnosis,” katanya.

Melalui kesempatan ini, dr. Farid pun menjelaskan jika sekitar 90 persen kasus diabetes merupakan kasus diabetes tipe 2. Biasanya penyakit ini terjadi akibat gaya hidup tidak sehat, baik karena kurangnya aktivitas fisik atau pola makan tidak sehat.

Lalu, bagaimna agar terhindar sari penyakit diabetes? Simak rangkuman informasi berikut ini.

1. Hindari makanan tinggi gula dan lemak

Makanan yang tinggi gula dan lemak cenderung tinggi kalori yang dapat menyebabkan diabetes. Untuk itu, penting sekali mengatur makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam tubuh.

“Cara terbaik untuk mencegah dan melawan diabetes, salah satunya dengan membatasi asupan gula, garam, dan lemak sebagai bagian dari pola makan sehat, aktif bergerak seperti senam bersama yang kita lakukan hari ini,” kata Noviana Halim selaku Brand Manager Tropicana Slim.

2. Olahraga

Selain menjaga asupan gula dan lemak, sangat penting untuk menurunkan kalori dalam tubuh dengsn cara berolahraga dan memperbanyak aktivitas fisik.