HOME WOMEN HEALTH

Penderita Diabetes 25 Kali Lebih Berisiko Alami Kebutaan, Mitos atau Fakta?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |15:00 WIB
Penderita Diabetes 25 Kali Lebih Berisiko Alami Kebutaan, Mitos atau Fakta?
Diabetes bisa sebabkan kebutaan. (Foto: Freepik.com)
JELANG Hari Diabetes Sedunia yang jatuh pada 14 November 2023, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan tubuhnya. Sebab, komplikasi pada diabetes merupakan hal yang ditakuti. Kondisi diabetes yang kronis biasanya akan merembet ke penyakit lainnya seperti stroke, serangan jantung, hingga kerusakan ginjal.

Tak hanya itu, kebutaan juga jadi salah risiko tinggi yang dialami para penderita diabetes. Hal itu diungkap oleh DR Dr Soebagijo Adi Soelistijo, SpPD-KEMD, FINASIM

Kebutaan ini pun termasuk dalam komplikasi tingkat kronis pada penyandang diabetes. Dr. Soebagijo mengungkap, pasien diabetes akan risiko 25 kali lebih tinggi mengalami kebutaan. Dia mengatakan, kebutaan ini bermula dari rusaknya pembuluh darah akibat tingginya gula darah.

Diabetes

“Pasien-pasien penyandang diabetes ini kalau tidak terkontrol, maka yang mengalami kerusakan pertama kali ialah pembuluh darah terutama yang kecil-kecil,” kata Dr. Soebagijo, dalam webinar ‘Bagaimana Menangani dan Mengatasi Diabetes di Indonesia?’, Senin (13/11/2023).

Rusaknya pembuluh darah itu juga termasuk pada retina mata, yang merupakan sistem syaraf pusat untuk penglihatan. Kondisi ini lah yang membuat penyandang diabetes berisiko tinggi mengalami gangguan penglihatan hingga kebutaan.

“Nah di mata itu ada retina, kalau terjadi gangguan pembuluh darah itu bisa terkena. Akhirnya retinanya akan terganggung, sehingga berisiko tinggi mengalami kebutaan,” tuturnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
