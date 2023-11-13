Pasien Diabetes Ternyata Butuh Dampingan Psikologis Lho, Ini Hal yang Wajib Diperhatikan

KONDISI diabetes dan komplikasinya bukan hanya membuat tubuh terasa tidak nyaman. Diketahui diabetes juga berkaitan erat dengan masalah psikologis, termasuk rasa cemas dan kondisi depresi. Hal ini dapat menyebabkan turunnya tingkat kualitas hidup seseorang pengidap diabetes.

Untuk itu memberi dukungan dari sisi psikologis sebagai support system sangatlah dibutuhkan. Sebab, kondisi emosional ini dapat mengganggu ketaatan seseorang yang menderita diabetes dalam menjalankan pola makan seimbang, olahraga, hingga pengobatan yang diperlukan untuk mengontrol kondisi diabetes.

“Terdapat berbagai bentuk dukungan yang dapat dilakukan keluarga diabetesi, mulai dari dukungan emosi, dukungan apresiasi, dukungan instrumental, hingga dukungan informasi,” ucap dr. Rudy Kurniawan pendiri Komunitas Sobat Diabet mengatakan di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu 12 November 2023.

Untuk mengetahui lebih jelas terkait dukungan psikologis bagi pasien diabetes, simak rangkuman informasi berikut.

1. Dukungan emosi

Dukungan dari sisi emosi dapat berupa kata-kata motivasi untuk memberi semangat, perhatian (seperti menanyakan kabar dan kondisi), atau bersedia menemani mereka.

2. Dukungan apresiasi

Untuk dukungan apresiasi bisa Anda lakukan berupa pujian yang dapat meningkatkan motivasi mereka dengan instrumental berupa bantuan menyiapkan makanan, bantuan mengingatkan jadwal konsumsi obat dan pemeriksaan rutin, serta bantuan menyediakan alat pengukur kadar gula darah.